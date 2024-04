Trata-se de um negócio de grande sucesso que deixará os mercados financeiros em polvorosa. A aquisição da Dorna Sports pela Liberty Media da Bridgepoint Capital foi feita em um negócio no valor de 4,2 bilhões de euros. Isso não é nada mau para uma empresa que valia cerca de 500 milhões de euros em 2006, quando a Bridgepoint comprou a Dorna da CVC, em 2006, depois que esta foi forçada a se desfazer dela pela Comissão Europeia, em uma época em que também era proprietária da Fórmula 1. Com isso, a Liberty Media detém os dois principais campeonatos do esporte a motor: MotoGP e F1.

Nos anos seguintes, a Dorna desfrutou de um período de expansão, pois as rivalidades entre Valentino Rossi, Casey Stoner, Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo mantiveram os fãs fascinados. Ela conduziu a série durante a crise financeira de 2008, introduzindo um conjunto radical de regras a partir de 2012 para aumentar o número de pilotos no grid. Isso fez com que os fabricantes retornassem para a mudança de 2016 para as mesmas especificações eletrônicas, o que também nivelou o campo de jogo e trouxe algumas das corridas mais emocionantes que o campeonato já viu.

As medidas financeiras da Dorna durante a pandemia da COVID-19 garantiram que seu paddock sobrevivesse ao teste mais difícil que a MotoGP já enfrentou e continuou a expandir sua presença, mesmo que o interesse tenha diminuído um pouco nos últimos anos.

A Bridgepoint emitiu uma declaração de intenções no ano passado, quando o ex-chefe da NBA, Dan Rossomondo, foi nomeado CCO da Dorna. No final do ano, uma equipe americana, a Trackhouse Racing, anunciou que se juntaria ao campeonato, enquanto um novo acordo com a TV dos EUA foi anunciado na véspera da temporada de 2024.

Está claro onde está a próxima meta de crescimento da MotoGP. E, como tal, os primeiros rumores do interesse da Liberty Media na série não foram surpreendentes. Ganhando força nas últimas semanas, o acordo foi finalmente anunciado na segunda-feira, 1º de abril.

O único engranado no Dia da Mentira aqui, no entanto, é aquele que não acredita que isso não será bom para a MotoGP.

Basta olhar para o que aconteceu com a Fórmula 1 desde 2016. A CVC, comandada por Bernie Ecclestone, havia levado a série o mais longe possível até aquele momento, e sua falta de vontade de atender a um público novo e mais jovem coincidiu com o fato de as corridas terem sido, sem dúvida, as mais monótonas dos últimos 20 anos.

"Não estou interessado em tweets, Facebook e qualquer outra bobagem", disse Ecclestone em 2014. Sob o comando da Liberty, entre 2016 e 2022, o engajamento da F1 nas mídias sociais cresceu 80%. O que impulsionou isso foi a estratégia da Liberty de envolver um público mais jovem, com a série Drive to Survive, da Netflix, que foi um grande benefício para a F1, expondo-a a um público mais popular.

A MotoGP não ficou exatamente de braços cruzados nos últimos anos. Ela tentou sua própria série documental no estilo DTS no MotoGP Unlimited em 2022 no Amazon Prime Video. Mas um lançamento calamitoso e uma campanha de marketing que se assemelhava a uma barraca de limonada de beira de estrada de uma criança fizeram com que ela caísse no abismo e uma segunda temporada foi cancelada devido ao seu fracasso.

A MotoGP expandiu seus horizontes. Ela correu na Índia no ano passado, voltou à Indonésia no ano anterior e espera levar um GP para o Cazaquistão em 2024. E, no ano passado, houve um aumento majoritário no comparecimento às pistas a partir de 2023, com um recorde histórico sendo estabelecido no GP da França - embora o crédito por isso esteja mais no promotor Claude Michy do que em qualquer outra coisa.

Seguro em suas fortalezas, o MotoGP ainda está buscando um alcance mundial realmente sólido. No Reino Unido, os números de TV da TNT Sports não são muito animadores em comparação com os dias da MotoGP na BBC, enquanto as tentativas de expor o campeonato a mais pessoas por meio de um punhado de rodadas gratuitas na ITV foram frustradas pela falta de promoção da rede.

A Dorna não tem dormido na MotoGP - ou no campeonato irmão, o World Superbikes, que tem sido absolutamente fantástico ultimamente - mas o benefício de novas ideias e perspectivas só deve ser visto como algo positivo.

Isso não significa de forma alguma uma ofensa, mas os fãs do esporte a motor podem ser um grupo incrivelmente teimoso. A aquisição da F1 pela Liberty foi - e ainda é, em alguns aspectos - um exemplo disso. O esforço compreensível da Liberty para entrar no mercado americano foi acompanhado de um show de estrelas e listras que, no início, foi ridicularizado pelos fãs e por alguns dos membros mais antigos do paddock.

A Liberty não se intimidou e seguiu em frente. Agora há três corridas nos Estados Unidos e cinco no total na América do Norte. Quando o GP dos EUA retornou ao calendário em 2012, ele não era realizado desde 2007. Nesse período, a MotoGP felizmente correu duas vezes no país e, em 2013, três vezes. Um retorno a isso não é inconcebível agora, dadas as aspirações de longa data da Dorna de conquistar o mercado dos EUA - algo ainda mais confirmado pela entrada da Trackhouse Racing no grid este ano.

O elemento de ostentação americano é algo que ainda incomoda tanto os fãs quanto os pilotos, como foi comprovado pela reação às cerimônias pré-corrida em Miami e Las Vegas no ano passado.

Goste ou não, isso será algo que a MotoGP terá de adotar como parte de seu desenvolvimento sob a propriedade da Liberty. A F1 teve que ser arrastada aos pontapés e gritos para uma nova maneira de ser sob a Liberty após sua aquisição em 2016, mas o fato de que alguns dos concorrentes mais desanimadores do grid são nomes conhecidos é uma prova dos esforços da empresa norte-americana.

A MotoGP tem um problema real de personalidade no momento. Um estudo de mídia social no ano passado revelou que o piloto mais popular em várias plataformas sociais - Marc Márquez - tinha cinco vezes mais seguidores do que o segundo colocado, que era o campeão mundial de 2021, Fabio Quartararo.

O atual bicampeão mundial Francesco Bagnaia tem apenas 1,5 milhão de seguidores no Instagram, enquanto o vice-campeão de 2023, Jorge Martin, tem apenas 830 mil. O segundo colocado da McLaren, Oscar Piastri, que ainda não venceu um GP, tem 1,8 milhão como comparação.

O excesso de confiança em Rossi e a falta de um plano para quando ele se aposentasse - o que aconteceu em 2021 - criaram esse problema. Corrigir isso será uma grande tarefa para a Liberty e exigirá algumas ideias novas que provavelmente incomodarão alguns fãs atuais.

Mas o progresso sempre vem às custas de alguma coisa. Os fãs da MotoGP, no entanto, devem apoiar a Liberty e seus esforços. Esse é um campeonato mundial fantástico. Como espetáculo, as corridas de motocicletas têm muito mais a oferecer do que seu equivalente em quatro rodas. Após duas rodadas da temporada de 2024, a MotoGP também parece ser uma perspectiva muito mais empolgante do que a atual campanha da F1.

Fazer com que mais pessoas se interessem pela MotoGP só pode ser uma coisa boa. E com a F1 sofrendo uma pequena queda no interesse em meio ao domínio da Red Bull/Max Verstappen nos últimos dois anos, a MotoGP está bem posicionada para se destacar - principalmente com uma grande mudança nos regulamentos em 2027 que deve nivelar o campo de jogo.

A situação atual também oferece muitas histórias e personagens para os novos fãs se interessarem, como a redenção da carreira de Marc Márquez em uma Ducati ou a ascensão de Pedro Acosta, de sensação novata a talento de geração.

Por enquanto, ainda não se sabe como a Liberty - que concluirá o acordo até o final de 2024 - vai promover isso, mas o que ela fez com a F1 certamente servirá de modelo.

O que esse acordo também significa para o WSBK no momento não está claro.

O que vem a seguir pode ser desconfortável para alguns, já que a MotoGP está passando por essa nova era e provavelmente deixará alguns na porta, pois eles resistem à direção que o campeonato está tomando. No entanto, se a F1 for uma referência, a paciência e as dores de crescimento que os fãs terão de suportar nos próximos anos, enquanto a Liberty descobre o que é melhor para a MotoGP, serão recompensadas.

