MotoGP: Mercado volta os olhos para Márquez em 2025

Marc Márquez alega que "já houve conversas" com as equipes de fábrica da MotoGP para 2025 e que "não tenho apenas uma opção" para a próxima temporada.

O octacampeão mundial abriu mão do último ano de seu contrato com a HRC em 2024 para se juntar à equipe Gresini Ducati em uma moto com especificações de 2023, já que a Honda se mostrou pouco competitiva.

Duas vezes no pódio em corridas sprint nas três primeiras rodadas de 2024, Márquez se classificou na pole no último fim de semana no GP da Espanha e terminou em segundo na corrida principal depois de lutar pela vitória com Francesco Bagnaia, estrela da Ducati.

Atualmente, Márquez tem um contrato de apenas um ano com a Gresini Racing e é um dos nomes cotados para uma vaga na Ducati de fábrica em 2025, juntamente com Jorge Martin e Enea Bastianini. Com a expectativa de que a Ducati finalize a formação de sua equipe de fábrica até o GP da Itália, Márquez sugeriu que a Ducati não é sua única opção para uma vaga em uma equipe de fábrica em 2025.

"O importante é que os resultados estão chegando. Até agora havia velocidade, mas não havia resultados", disse ele após o teste de segunda-feira em Jerez. "Vamos ver se confirmamos em Le Mans. Eu sempre disse isso: quanto mais rápido você for na pista, mais opções [você tem]."

"O importante é que 'o plano' está indo bem e, quando há resultados, as fábricas entram em contato comigo e já houve conversas." Ele acrescentou: "Mentalmente, estou bem claro sobre o que quero."

Perguntado se um assento na Ducati de fábrica depende dele, ele disse: "Bem, depende de tudo em geral, mas o importante é que eu tenha tudo claro e não tenha apenas uma opção."

A Ducati assinou novamente com o bicampeão mundial Bagnaia um novo contrato de dois anos até o final de 2026, antes do início da temporada de 2024 e também assinou um contrato de dois anos para trazer a estrela da Moto2 Fermin Aldeguer para a MotoGP no próximo ano, embora não se saiba onde o espanhol correrá de fato neste momento.

A KTM já havia assinado com Brad Binder uma extensão de contrato até o final de 2026, enquanto a Honda tem Luca Marini (equipe de fábrica) e Johann Zarco (LCR) com contrato até o final de 2025.

