O GP da França, quinta etapa da temporada 2023, trouxe dois marcos históricos para a MotoGP: a prova não somente foi a 1000ª da história do Mundial, iniciado em 1949, como também bateu o recorde de público da categoria, com 278.805 fãs presentes em Le Mans ao longo do fim de semana.

Le Mans tradicionalmente atrai os maiores públicos do calendário, com o GP do ano passado atingindo uma marca de 225 mil fãs. Mas, pouco antes da etapa deste ano, foi confirmado o novo recorde do Mundial.

Um total de 278.805 pessoas estiveram presentes no Circuito Bugatti, começando com 14.900 na quinta-feira. Na sexta-feira de treinos livres foram mais 58.894. No sábado, a classificação e a sprint atraíram 88.319. Fechando, o GP do domingo registrou 116.692 fãs.

A marca supera em mais de 30 mil o recorde anterior, quando 248.434 fãs estiveram presentes no GP da República Tcheca de 2015, em Brno. A pista tcheca detinha as duas primeiras posições da tabela, com Brno recebendo 245.039 em 2007.

Esse recorde de público vem em um momento na qual a MotoGP sofre para alavancar sua audiência entre um público mais amplo, atingindo novos grupos de fãs.

Fans Photo by: Marc Fleury

O sucesso de Le Mans pode ser atribuído a dois fatores. Primeiro, a presença de dois pilotos franceses no grid: Johann Zarco e Fabio Quartararo, com o segundo tendo conquistado o título de 2021. O segundo fator é o bom trabalho do promotor Claude Michy na divulgação e na manutenção do interesse pelo evento.

O GP da França é um dos eventos mais baratos de se assistir no calendário, com o valor mínimo do ingresso para os três dias este ano custando menos de 100 euros. O valor inclui ainda estacionamento gratuito de moto e camping, enquanto menores de 16 anos podem entrar de graça no evento, desde que acompanhados de um adulto com ingresso. Em comparação, o passe do fim de semana da próxima etapa, em Mugello, é de 160 euros.

