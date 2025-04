Em 2021, Fabio Quartararo venceu seu primeiro título na MotoGP com a Yamaha. O francês terminou a temporada de 2022 em segundo lugar no geral, conquistando três vitórias e oito pódios ao longo da temporada. Nos anos seguintes, infelizmente, seus resultados têm sido irregulares, mas o GP da Espanha pode indicar um 'ressurgimento' do piloto #20.

A MotoGP é um esporte de equipe, mas, no final das contas, são os pilotos que estão usando todo o conhecimento de engenharia, esperanças, sonhos e recursos da equipe e levando-os ao limite a cada corrida. Às vezes, eles estão à altura; outras vezes, não.

O ano passado foi o mais difícil para Quartararo, pois foi a única temporada em que ele ficou sem um único pódio, além de um decepcionante 13º lugar no campeonato.

No entanto, há mudanças em andamento na garagem da Yamaha, entre as quais a adição do diretor técnico Max Bartolini. Embora os três primeiros finais de semana de corrida de 2025 não tenham sido muito bons, tanto o Catar quanto Jerez mostraram o quanto a motocicleta M1 pode ser competitiva, especialmente com Quartararo no comando.

No Catar, o francês se classificou em terceiro lugar e terminou em quinto na corrida sprint, logo atrás do novato da Gresini, Fermín Aldeguer. No dia da corrida no Circuito Internacional de Lusail, ele terminou em sétimo lugar, logo atrás de Álex Márquez.

Essa foi uma visão que Quartararo repetiu ao chegar em segundo lugar em Jerez, onde também terminou logo atrás de Álex, que conquistou sua primeira corrida na categoria rainha. De forma crucial, o piloto da Yamaha também conseguiu segurar o bicampeão Pecco Bagnaia, que terminou em terceiro.

O pódio em Jerez foi o ponto alto do que foi o melhor fim de semana em muito tempo, tanto para Quartararo quanto para a equipe Yamaha.

"Estou me sentindo muito feliz, para ser honesto", disse Quartararo durante uma entrevista pós-corrida no After the Flag.

"Sabe, não só pelo pódio, mas pelos momentos que deixamos neste fim de semana, com a equipe, com minha equipe, com minha família, com meus amigos, foi incrível, especialmente com a pole position. Liderar a corrida [de novo depois de] três anos, e agora subir ao pódio, foi muito bom. E lutar com esses caras agora é algo que eu esqueci completamente, e é uma ótima sensação".

Liderar a corrida por 11 voltas também foi muito bem-vindo, especialmente depois de um período tão longo de seca na frente. Ao mesmo tempo, porém, Quartararo tem expectativas realistas sobre suas chances no restante da temporada.

"Sabe, no passado, eu costumava ganhar corridas [risos]", acrescentou Quartararo. "Adoro estar na frente e liderar a corrida, e foi isso que fizemos hoje, mas o ritmo não foi bom o suficiente para manter a primeira posição e brigar com Alex".

"Mas acho que, como sempre digo, temos que ir passo a passo. E acho que já demos alguns saltos durante este fim de semana, porque não tínhamos conseguido um top 5 [ainda nesta temporada]. [E agora] direto para o pódio na segunda posição".

"Temos que manter a calma, especialmente para as próximas corridas. Mas se os resultados ainda não vierem, temos que estar prontos para ficar um pouco atrás".

É muito cedo para perguntar se estamos testemunhando um ressurgimento de Quartararo em tempo real? Dois finais de semana de corrida progressivamente encorajadores seguidos não são uma tendência, mas podem indicar o início de uma.

Não se esqueça de que a corrida em la Sarthe é a próxima corrida do calendário, que não é apenas a corrida em casa de Quartararo, mas também uma corrida que ele ainda não venceu até agora. Será que a Yamaha terá outra surpresa na manga, além de aparentemente mostrar algumas pinturas especiais pelas quais temos que esperar?

"Estou muito feliz por subir ao pódio pouco antes de Le Mans", acrescentou Quartararo. "Essa é a minha corrida em casa e vai ser muito especial, também porque é uma pista de que gosto; [haverá] muitos, muitos fãs; [é o meu] GP em casa; [e] haverá algumas pinturas legais lá, então vamos aproveitar".

Todo mundo gosta de uma boa história de retorno, e todo mundo gosta de ver alguém vencer sua corrida em casa. Será que esse será o momento de Quartararo brilhar no degrau mais alto do pódio mais uma vez? Ou, pelo menos, poderia lhe dar outro fim de semana de corrida extremamente sólido para reforçar a confiança da Yamaha, que está indo na direção certa?

