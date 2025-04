MotoGP: Ducati iguala recorde de 22 vitórias consecutivas da Honda

A vitória de Álex Márquez em Jerez no domingo foi a 22ª consecutiva da Ducati na MotoGP, que venceu tudo desde o GP da Espanha de 2024, igualando o recorde histórico estabelecido pela Honda no final da década de 1990.

Nenhum outro fabricante havia vencido tantas corridas consecutivas na categoria principal do campeonato mundial quanto a Honda. Entre o GP da Malásia de 1997 e o GP da Holanda de 1998, a fabricante japonesa venceu todas as 22 corridas de forma consecutiva, um domínio protagonizado pelo lendário piloto australiano Mick Doohan, que venceu 18 dessas 22 corridas.

Também contribuíram para a sequência Alex Crivillé, com quatro vitórias, juntamente com Tadayuki Okada e Carlos Checa, que conquistaram uma vitória cada.

Neste domingo, em Jerez, a italiana Ducati conseguiu, com a vitória de Álex Márquez, igualar esse recorde 27 anos depois.

Depois da vitória de Maverick Viñales com a Aprilia no ano passado no GP das Américas em Austin, a Ducati venceu o GP da Espanha em Jerez, com uma bela batalha entre Marc Márquez, então na Gresini, e Pecco Bagnaia, que acabou levando a vitória. Desde então, nenhuma outra marca conseguiu vencer uma corrida na categoria rainha.

Além de Bagnaia, que contribuiu com 11 vitórias, a sequência da Ducati também foi ajudada pela chegada de Marc Márquez à marca, já que o espanhol venceu três corridas no ano passado com a Gresini, somando três vitórias já neste ano, seis no total.

As cinco vitórias restantes que elevam sua contagem para 22 são as vitórias do ano passado de Enea Bastianini e Jorge Martín, que se tornou campeão com a Pramac-Ducati, e a primeira vitória de Álex na categoria rainha no domingo.

A vitória de Álex Márquez também é a 200ª vitória do motociclismo espanhol na categoria rainha.

22 vitórias consecutivas da Ducati:

2025 Marc Márquez



Jerez Ducati MotoGP™ 2025 Marc Márquez Circuito Internacional de Lusail Ducati MotoGP™ 2025 Francesco Bagnaia Circuito das Américas Ducati MotoGP™ 2025 Marc Márquez Termas de Rio Hondo Ducati MotoGP™ 2025 Marc Márquez Circuito Internacional de Chang Ducati MotoGP™ 2024 Francesco Bagnaia Circuito de Barcelona-Catalunha Ducati MotoGP™ 2024 Francesco Bagnaia Circuito Internacional Petronas Sepang Ducati MotoGP™ 2024 Francesco Bagnaia Circuito Internacional de Chang Ducati MotoGP™ 2024 Marc Márquez Ilha Phillip Ducati MotoGP™ 2024 Francesco Bagnaia Resort de Mobilidade Motegi Ducati MotoGP™ 2024 Jorge Martín Circuito Pertamina Mandalika Ducati MotoGP™ 2024 Enea Bastianini Circuito Mundial de Misano Marco Simoncelli Ducati MotoGP™ 2024 Marc Márquez Circuito Mundial de Misano Marco Simoncelli Ducati MotoGP™ 2024 Marc Márquez MotorLand Aragão Ducati MotoGP™ 2024 Francesco Bagnaia Red Bull Ring - Spielberg Ducati MotoGP™ 2024 Enea Bastianini Circuito de Silverstone Ducati MotoGP™ 2024 Francesco Bagnaia Sachsenring Ducati MotoGP™ 2024 Francesco Bagnaia Circuito TT Assen Ducati MotoGP™ 2024 Francesco Bagnaia Autódromo Internacional de Mugello Ducati MotoGP™ 2024 Francesco Bagnaia Circuito de Barcelona-Catalunha Ducati MotoGP™ 2024 Jorge Martín Le Mans Ducati MotoGP™ 2024 Francesco Bagnaia

.... Jerez Ducati MotoGP™

ÁLEX MÁRQUEZ DESENCANTA, Marc CAI e QUARTARARO BRILHA em Jerez! Diogo Moreira 4º na Moto2 | E PECCO?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

ÁLEX vence, QUARTARARO brilha, PECCO apagado e MARC cai de novo: o INSANO GP da Espanha de MotoGP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!