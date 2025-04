ANÁLISE: Vencedores e perdedores do GP da Espanha de MotoGP

O GP da Espanha estava próximo de ser mais uma vitória de Marc Márquez, mas não foi o que aconteceu. Tudo o que ele conseguiu em Jerez foi "apenas" uma vitória no sprint, já que Fabio Quartararo conquistou uma surpreendente pole position para a Yamaha e Álex Márquez finalmente conquistou sua primeira vitória na MotoGP.

Confira quem foram os 'vencedores' e 'perdedores' da etapa espanhola.

Vencedor: Álex Márquez

Finalmente ele conseguiu! Álex Márquez não pode mais ser chamado de 'Sr. Segundo Lugar'. E não se engane, esse foi um sucesso totalmente merecido, mesmo que seu irmão e nêmesis Marc tenha jogado sua GP25 na brita no domingo.

O Márquez mais jovem já havia dado sinais de que estava levando seu desafio a outro patamar ao liderar as duas sessões na sexta-feira. O fato de ele ter caído duas vezes no dia só tornou o feito mais impressionante.

A perda de tempo na pista deixou Álex com o pé atrás no sábado, o que possivelmente explica seu segundo lugar bastante passivo atrás do irmão no sprint. Mas seu GP24 estava claramente pronto quando o GP da Espanha chegou.

Álex era apenas o terceiro colocado quando Marc caiu; ainda havia dois campeões mundiais para ultrapassar em uma pista que não é conhecida por ultrapassagens. Mas ele se livrou calmamente da GP25 de fábrica de Francesco Bagnaia e da Yamaha de Quartararo para conquistar sua primeira vitória em uma etapa principal.

Perdedor: Marc Márquez

É notável o alto patamar de Marc quando um fim de semana em que ele venceu uma sprint seja considerado um fracasso. Mas o fato é que ele não estava muito bem em Jerez. Já havia um indício disso na sexta-feira - foi a primeira vez que Marc passou por um dia inteiro de treinos em 2025 sem ser o melhor em pelo menos uma sessão.

Ele também não conseguiu conquistar sua habitual pole position, apesar de ter estabelecido o que parecia ser uma referência estelar no início da classificação. Quando Quartararo foi mais rápido, Marc não teve resposta. É claro que Márquez conseguiu se vingar no sprint, mas o domingo foi provavelmente o dia mais psicologicamente prejudicial da temporada até agora.

Em primeiro lugar, Márquez teve uma largada excepcionalmente ruim. Em segundo lugar, ele perdeu em uma disputa inicial com seu companheiro de equipe, Bagnaia - uma reviravolta significativa em relação ao duelo da primeira volta em Austin. Em terceiro lugar, ele abandonou a disputa pela liderança na terceira volta. E, por fim, ele não conseguiu nem mesmo dar uma explicação para o acidente.

Além de tudo isso, Marc perdeu a liderança do campeonato para Álex, assim como aconteceu no Texas. É apenas um ponto e é improvável que tenha importância no final do ano... mas a única comemoração que Marc fará após Jerez será para e com seu irmão mais novo.

Vencedor: Fabio Quartararo

Se é possível que o respeito e a reputação de Quartararo no paddock dêem mais um salto, então isso certamente aconteceu após o GP da Espanha.

Fabio declarou na última vez em que esteve no Catar que já estava farto de mexer em sua Yamaha M1 (e provavelmente também de reclamar dela). Ele iria continuar a pilotá-la da melhor forma possível e ver o que acontecia.

Depois de se classificar na primeira fila em Doha, o campeão de 2021 tinha todos os motivos para manter sua nova estratégia na Espanha. E o francês prontamente colocou a moto na pole position - a primeira vez que um piloto que não é da Ducati fez isso desde o GP do Japão em outubro.

Quartararo liderou o sprint por uma volta e meia antes de cair em uma tentativa frustrada de disputar a liderança com Marc Márquez. Mas ele estava sorrindo naquela noite, emocionado por ter liderado uma corrida novamente.

Então, no domingo, foi Marc quem caiu - e Fabio ficou por perto para tirar vantagem. Ele segurou Bagnaia, apesar do que Pecco ficou feliz em admitir que era "uma moto mais lenta", para conquistar o segundo lugar - o primeiro pódio da Yamaha em um GP desde a Indonésia em 2023.

Perdedor: Álex Rins

Pensem um pouco no piloto da outra Yamaha de fábrica. Enquanto Quartararo estava comemorando a pole position, Alex Rins ficou no meio do pelotão

O vencedor de cinco GPs não conseguiu acompanhar o campeão de 2021 durante todo o ano, mas isso foi um pesadelo além do normal na Espanha.

Rins não estava gostando do último experimento da manhã de sábado em sua M1 e bateu em alta velocidade no TL2. A visita subsequente ao centro médico o atrasou a ponto de ele quase não conseguir fazer uma volta de classificação. E a que ele registrou foi suficiente apenas para ficar em último lugar.

A partir daí, seu fim de semana estava praticamente condenado, embora ele tenha terminado as duas corridas. Depois de um modesto 15º lugar no sprint, Rins viu a bandeira quadriculada no domingo atrás de Marc Márquez, que havia caído.

Vencedor: Maverick Vinales

Desde o GP das Américas, Viñales vem se intrometendo no território de Pedro Acosta como líder de fato do quarteto da KTM. Alguns pensaram que seu segundo lugar na estrada no Catar era por sorte, mas Jerez sugeriu que Maverick emergiu como um líder consistente.

Na Espanha, ele mais uma vez superou o badalado Acosta, tanto na classificação quanto na corrida. Dessa vez, ele não subiu ao pódio, mas ficou a uma distância razoável dele ao seguir a Ducati de fábrica de Bagnaia para casa em quarto lugar. E, dessa vez, ele pôde até mesmo manter seus pontos.

Viñales parece ficar mais relaxado e confiante a cada semana - e ele admite isso abertamente. Tradicionalmente um homem que divide opiniões, ele está começando a receber elogios até mesmo dos setores mais relutantes. Fique de olho nele.

Perdedor: Joan Mir

Até mesmo o mais paciente dos fãs de Joan Mir já deve estar perdendo a paciência. Mir já caiu seis vezes em cinco finais de semana. Somente Jack Miller caiu mais vezes. Mas os tombos de Mir aconteceram durante as corridas, especialmente aos domingos, custando pontos de forma gritante. Ele terminou apenas um dos GPs da temporada.

O último acidente do espanhol em uma corrida principal foi o mais lamentável do ano até agora, porque Mir estava correndo em um sexto lugar que teria trazido muita alegria para a garagem da HRC. Ele chegou tão alto, em parte, porque Marc Márquez e Fermin Aldeguer caíram à sua frente. Isso não foi aviso suficiente para que ele tomasse cuidado?

O acidente não foi nem mesmo um caso de ultrapassar os limites. Mir disse que foi atraído para o acidente pelo erro de Franco Morbidelli à sua frente. Faça disso o que quiser, mas está ficando cada vez mais difícil evocar a imagem do homem que conquistou o título de 2020 com base na consistência e em um forte histórico de finalização de corridas.

No entanto, enquanto Mir se mantiver animado e positivo em relação ao potencial da Honda - e admitir livremente que alcançar a bandeira quadriculada é o maior problema no qual ele precisa trabalhar -, deve haver esperança.

Perdedor: Ai Ogura

O novato da Trackhouse tem sido a única luz brilhante da Aprilia em seu difícil início de campanha em 2025. Até mesmo os finais de semana menos espetaculares, desde sua exibição entre os cinco primeiros na abertura da Tailândia, mostraram um certo grau de progresso. Na Espanha, no entanto, ele simplesmente não parecia estar indo bem.

Ogura se classificou em 15º lugar e pareceu excepcionalmente derrotado em sua coletiva de imprensa no sábado. Depois de ter começado a temporada de forma tão sensacional, a atual queda será um verdadeiro teste para sua determinação mental, pois ele descobrirá que a MotoGP nem sempre será fácil. O mal-estar geral na Aprilia contribuirá para esse exame de caráter.

Mas, pelo menos, ele manteve seu recorde perfeito de finalizações. Assim, como no Texas, ele conseguiu conquistar alguns bons pontos em uma corrida atribulada no domingo. E ele sai de Jerez um ponto à frente do piloto de fábrica Marco Bezzecchi.

Perdedor: Pedro Acosta

A estrela ardente de Acosta recebeu um grande banho de água fria desde a classificação nos EUA. A revelação de 2024 começou uma queda que é alarmante para seus padrões.

Se havia algo com que se podia contar com Acosta até o último fim de semana no Catar, era pelo menos uma volta respeitável na classificação. Ele não largou abaixo do sétimo lugar nos três primeiros finais de semana.

Mas em Doha, onde voltou a usar a motocicleta de 2024, ele subitamente começou a se destacar no campo de Q2. Ele repetiu o mesmo truque em Jerez, depois de sofrer um tombo no TL2 pouco antes da sessão de classificação.

Acosta não está acostumado a começar ou terminar em posições de dois dígitos. Mesmo assim, ele 'se arrastou' até o 10º lugar no sprint. Seu sétimo lugar no domingo foi decente, considerando a dificuldade que teve nas primeiras voltas, mas o desgaste teve seu papel. Além disso, não foi apenas Viñales que derrotou o jovem de 20 anos. O companheiro de equipe de fábrica de Acosta, Brad Binder, terminou uma posição à frente dele.

Com Viñales aparentemente determinado a ridicularizar a noção de que a KTM é uma máquina sem esperança, o mundo está observando de perto Acosta para ver se ele tem uma resposta para o que, por enquanto, ainda é apenas um pequeno problema.

