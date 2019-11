Depois de conquistar a quinta pole de sua carreira na Malásia, Fabio Quartararo afirmou estar preparado para a corrida deste domingo, mas destacou que os demais pilotos da Yamaha, assim como Andrea Dovizioso e Marc Márquez serão rivais difíceis em Sepang.

Após conquistar a pole, o jovem da Yamaha Petronas celebrou vigorosamente em sua moto, chegando a perder a viseira da moto, algo que o próprio piloto disse não entender como aconteceu.

“Não sei como arranquei a viseira, me entusiasmei um pouco demais. É uma das poles mais especiais, sem dúvidas, é o GP no quintal de casa para a equipe. Colocaram um pouco de pressão em nós para que alcançássemos um bom resultado e o conseguimos”, explicou o piloto que corre pela equipe Petronas, empresa do ramo de petróleo sediada na Malásia.

Veja o momento em que Quartararo perde a viseira:

Expectativas para a corrida

Sobre os rivais, Quartararo afirmou esperar pressão dos companheiros e dos líderes do campeonato.

“Franco [Morbidelli] está muito forte, Viñales também. As Yamaha em geral. Marc e Dovi estão próximos. Tenho certeza de que será uma corrida muito divertida”.

Quartararo busca em Sepang a primeira vitória na MotoGP, algo que acredita ser possível.

“Não é a corrida em que me sinto mais forte para ganhar, isso foi em Silverstone, mas aqui temos um ritmo muito bom e o objetivo é lutar pelo pódio”, concluiu.

Veja o grid de largada para a etapa da Malásia de MotoGP:

Galeria Lista 1- Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT 1 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2 - Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 2 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 3 - Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 3 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 4 - Jack Miller, Pramac Racing 4 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 5 - Cal Crutchlow, Team LCR Honda 5 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 6 - Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 6 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 7 - Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 7 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 8 - Danilo Petrucci, Ducati Team 8 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 9 - Johann Zarco, Team LCR Honda 9 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 10 - Andrea Dovizioso, Ducati Team 10 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 11 - Marc Marquez, Repsol Honda Team 11 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 12 - Francesco Bagnaia, Pramac Racing 12 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 13 - Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 13 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 14 - Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini 14 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 15 - Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing 15 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 16 - Karel Abraham, Avintia Racing 16 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 17 - Andrea Iannone, Aprilia Racing Team Gresini 17 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 18 - Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 18 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 19 - Mika Kallio, Red Bull KTM Factory Racing 19 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 20 - Hafizh Syahrin, Red Bull KTM Tech 3 20 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

