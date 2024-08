Pilotos da MotoGP elegem a melhor corrida da história do Mundial

O campeonato de MotoGP comemorou seu 75º aniversário e, por isso, os organizadores quiseram perguntar a suas estrelas atuais qual foi a melhor corrida de sua história.

Muitos concordaram, embora outros tenham ficado surpresos ao escolher uma de muitas temporadas atrás e na qual nem sequer haviam nascido, como foi o caso de Pedro Acosta, que escolheu o GP da Alemanha de 1991, com a vitória de Kevin Schwantz por apenas alguns milésimos de segundo sobre Wayne Rainey.

No entanto, o que recebeu mais votos foi o GP da Catalunha de 2009, quando Jorge Lorenzo e Valentino Rossi ficaram frente a frente até a última curva do Circuito de Barcelona, quando o italiano ultrapassou o espanhol e assumiu o primeiro lugar quase na linha de chegada.

Como esperado, muitos italianos o citaram, incluindo Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli e Luca Marini, além de Takaaki Nakagami, Aleix Espargaró e Miguel Oliveira.

Outros escolheram um clássico que também envolve o lendário 46, com o GP dos Estados Unidos de 2008, uma corrida em que Casey Stoner nunca esperou uma ultrapassagem no saca-rolhas de Laguna Seca. O australiano sucumbiu à pressão e acabou indo para o chão, mas conseguiu assumir o segundo lugar depois de se levantar e seguir atrás do piloto da Yamaha.

Jorge Martín, Agusto Fernández, Fabio Di Giannantonio, Fabio Quartararo e Jack Miller optaram por essa corrida, enquanto Marc Márquez não conseguiu fazer apenas uma.

O catalão votou no GP da Austrália de 2017, escolhido também por Johann Zarco, como o melhor de todos os tempos, devido ao fato de que vários pilotos disputaram a vitória até o final na sempre rápida e imprevisível pista de Phillip Island, e foi o próprio espanhol que ficou com o primeiro lugar.

O GP da Holanda da mesma temporada também entrará para a história pelo duelo pela vitória, que finalmente foi para Valentino Rossi e que significaria a última vez que o italiano estaria no degrau mais alto do pódio na MotoGP. Curiosamente, o espanhol conseguiu apenas o terceiro lugar em uma temporada em que conquistou o título, após uma dura batalha com Andrea Dovizioso.

Seu irmão, Alex Márquez, também escolheu o GP da Austrália, embora no seu caso tenha sido a edição de 2015, onde ele foi um espectador dos feitos de Marc, conquistando a vitória por uma margem de apenas alguns décimos de segundo entre os quatro primeiros.

Por ser tão indeciso, Marc Márquez também citou o GP da Catalunha de 2014, no qual ganhou em um duelo de quatro motos, com o companheiro de equipe Dani Pedrosa não facilitando as coisas para ele.

O catalão também ficou cara a cara com Maverick Viñales no GP da Holanda de 2019, e foi exatamente a corrida escolhida pelo piloto da Aprilia, que naquela temporada ficou em terceiro lugar no Campeonato Mundial, seu melhor resultado até hoje, assim como fez dois anos antes.

Temos que dar um grande salto no tempo até o GP da África do Sul de 2004, quando Valentino Rossi deu um show de pilotagem com Max Biaggi, a quem derrotou por apenas dois décimos de segundo em um duelo fratricida em que as emoções de Enea Bastianini e Pecco Bagnaia vieram à tona.

No entanto, o bicampeão mundial também fez questão de citar o GP do Catar de 2013, que para ele foi o melhor em termos de resultados, já que Jorge Lorenzo levou o troféu de vencedor, mas no qual seu mentor venceu Marc Márquez no pódio, além de fazer sua estreia na Moto3 naquele fim de semana.

