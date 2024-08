Após apoiar inicialmente a contratação de jovens pilotos para formar a dupla da Pramac na temporada 2025 da MotoGP, a primeira como satélite da Yamaha no Mundial, o campeão de 2021, Fabio Quartararo, mudou de opinião, passando a defender que seria melhor para a marca ter dois nomes experientes para acelerar o desenvolvimento da moto.

Os comentários de Quartararo marcam uma mudança radical em sua visão, já que, recentemente, ele apoiou publicamente o piloto da Moto2, Tony Arbolino para o segundo assento na Pramac.

O campeão de 2021 também era a favor da contratação de Fabio di Giannantonio, um piloto que está atualmente em apenas sua terceira temporada na categoria, isso antes de o italiano fechar um acordo com a Ducati para continuar na VR46 em 2025, usando a moto do ano.

"É difícil dizer [sobre a dupla], mas no final não temos tempo [para reerguer a moto]", disse Quartararo no dia de mídia do GP da Áustria deste fim de semana. "Temos que melhorar rapidamente e é verdade que, com dois pilotos experientes, as coisas podem ser mais rápidas".

"Com um piloto jovem, é claro, é ótimo para o futuro, como [Fermín] Aldeguer. Ele está indo para uma marca [Ducati] onde a moto já está funcionando e é bom para construir o futuro. No momento, é verdade que precisamos de um piloto experiente, e isso também depende da duração do contrato dos pilotos".

"As duas opções são muito boas. Não quero entrar nesse [processo de decisão] porque, no final, para ter um piloto jovem ou experiente, você pode encontrar pontos positivos em ambos os casos. Mas é verdade que, com a quantidade de tempo que temos, ter dois [pilotos] experientes também não é tão ruim".

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: KTM Images

Inicialmente, a Pramac estava procurando um jovem para fazer parceria com o português da Trackhouse, Miguel Oliveira, no ano que vem, mas mudou de ideia e está próximo de fechar um acordo com Jack Miller, da KTM.

Tanto Oliveira quanto Miller têm 29 anos e já correram por diversas montadoras no passado, trazendo com eles uma tonelada de experiência, já que a Pramac se prepara para encerrar uma parceria de duas décadas com a Ducati e unir forças com a Yamaha.

A Yamaha também está procurando um segundo piloto para fortalecer sua equipe de testes, especialmente em um momento em que Cal Crutchlow não pode cumprir suas obrigações devido a um período de recuperação de lesão mais longo do que o esperado.

Um piloto que surgiu como um sério candidato nas últimas semanas foi Augusto Fernández, que não tem vaga na MotoGP em 2025 depois de ser dispensado da KTM junto com Miller.

Quartararo, que pode ter alguma influência indireta na tomada de decisões da Yamaha devido ao seu status de campeão de 2021, admitiu que apresentou o nome de Fernández como piloto de testes.

"Já faz alguns meses que estou pressionando para ter um piloto de testes que esteve na moto de MotoGP recentemente", disse ele. "Como Augusto é claramente um piloto que eu pressionei há alguns meses e acho que ele é jovem".

"Se ele estiver guiando rápido, com certeza fará alguns wildcards no próximo ano com a Yamaha. Com certeza, se ele estiver rápido, terá a capacidade de voltar também ao campeonato [como piloto em tempo integral]. Acho que isso é muito importante para encontrar um piloto que queira voltar e dar algumas informações adequadas".

