Após cinco semanas de pausa, o Campeonato Mundial FIM Enel de MotoE retorna para sua sétima e penúltima etapa neste fim de semana, entre os dias 16 e 17 de agosto. Eric Granado está pronto para acelerar na pista do Circuito de Spielberg, na Áustria, com o LCR E-Team.

O piloto brasileiro retorna às pistas internacionais pela primeira vez após um acidente na Alemanha que o deixou alguns dias afastado.

“A preparação para retornar ao campeonato foi muito boa. Eu tive o acidente na sexta etapa, na Alemanha, que me deixou alguns dias afastado, me recuperando de uma concussão cerebral. Mas consegui estar 100% muito rápido e voltar à minha preparação”, conta Granado, que durante a pausa da MotoE, após a liberação dos médicos, participou de uma etapa do Superbike Brasil, onde venceu.

“Foi uma ótima oportunidade para ver como eu estava fisicamente e posso dizer que estou muito bem neste momento!”

Áustria é palco de boas lembranças

Com quatro pódios nos últimos cinco anos, a pista de 4.35 km não é nenhum segredo para Eric Granado, que vê a etapa com boas chances de trazer pontos importantes nessa reta final do Mundial.

“Eu tenho um bom histórico de resultados na Áustria, já cheguei a ganhar duas corridas, é uma pista rápida e tenho uma ótima expectativa para o trabalho deste final de semana. Queremos preparar bem a moto para somar o máximo de pontos possíveis".

"É uma pista que eu gosto bastante e sempre me adaptei bem”, comenta Eric, que disputa o Mundial de MotoE com apoio de Suhai Seguradora, Alpinestars, Shark Helmets, Oakley, Pneustore, Frota Assessoria Empresarial, Instituto Marazul, Camargo Alfaiataria, HoloStore, Zero Racing Design, EG51 Store e Edge Lifesports.

A previsão do tempo aponta possibilidade de chuva para a etapa austríaca, que se inicia na sexta-feira, com treinos às 03h30 e 07h25. A classificação que define o grid das duas provas acontece a partir de 12h05. As duas corridas estão programadas para o sábado, com largadas às 07h15 e 11h10, sempre no horário de Brasília. As provas são transmitidas pelos canais ESPN e pelo serviço de streaming Disney+.

MARI BECKER faz raio-x da F1 '24, avalia Drugo e Bortoleto, SE EMOCIONA ao citar mãe e lembra CAUSOS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #295 – O que mais surpreende na F1 2024? Debate com Fred Sabino, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!