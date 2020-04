Rossi diz que parada da MotoGP “estragou plano” de decidir futuro

Valentino Rossi, de 41 anos, não se comprometeu a prorrogar o contrato com a Yamaha no início do ano, pois queria julgar seu desempenho após as primeiras sete ou oito corridas e ver se valia a pena continuar.

Com isso, ele perdeu seu lugar na equipe oficial em 2021, com a ascensão de Fabio Quartararo. Rossi tem garantido apoio total da fábrica com a Petronas SRT, caso ele escolha continuar sua carreira.

No entanto, com a temporada agora improvável que comece antes de junho, isso causou estragos nos planos de Rossi para decidir seu futuro.

"Esta [parada pelo coronavírus] atrapalhou meu plano", disse Rossi à Sky Sports Itália. “Teremos que entender quando poderemos competir.”

“O atraso parece que vaia demorar mais, porque eles também cancelaram o Campeonato Europeu de futebol. Então acho que será difícil começar a temporada antes de julho.”

“Sobre minha escolha, eu esperava poder decidir se continuaria após a primeira parte da temporada, mas agora tudo caiu. Gostaria de algumas corridas para entender se posso ser competitivo. Isso seria importante.”

Os promotores da MotoGP, a Dorna Sports e a FIM já declararam a intenção de tentar todas as 19 corridas restantes este ano, com a ideia de finais de semana de duas corridas também sendo discutidas.

Rossi diz que essa ideia é "interessante", mas acha que realizar os 13 eventos mínimos exigidos contratualmente no formato habitual de final de semana provavelmente será "suficiente".

"Este ano, o importante seria fazer o máximo de corridas possível", disse ele. “Não se diz que fazer 19 corridas seja fundamental.”

“O fim de semana de duas corridas, como a Superbike, seria interessante, mas o mínimo para validar o campeonato é de 13 corridas.”

“Talvez seja suficiente fazer isso bem e manter o formato atual.”

"Vamos ver o que Carmelo Ezpeleta [CEO da Dorna] vai decidir, mas acima de tudo, precisamos ver o que o vírus vai decidir."

