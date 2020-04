Márquez: MotoGP "tem que incentivar" as pessoas a ficarem em casa

Com a pandemia do Covid-19, os países estão instituindo medidas como o distanciamento social para tentar reduzir a disseminação do vírus e o impacto nos sistemas de saúde. O mundo do esporte a motor está paralisado e os envolvidos estão participando desse isolamento, inclusive os pilotos. Para tentar reduzir o impacto e animar os fãs, categorias como a MotoGP, a Fórmula 1, Indy e NASCAR, estão organizando corridas virtuais com seus pilotos.

A principal categoria de motociclismo do mundo anunciou esta semana que fará uma corrida virtual de seis voltas de duração no circuito de Mugello este final de semana. O evento, que usará o jogo oficial da MotoGP 2019, terá a participação de dez pilotos da categoria rainha.

A Honda será representada pelos seus dois pilotos titulares, o hexacampeão Marc Márquez e seu irmão mais novo e atual campeão da Moto2, Álex.

O mais novo irmão Márquez insiste que pilotos devem incentivar as pessoas a ficar em casa, e isso pode ser obtido ao "levar as corridas até eles".

"Temos uma responsabilidade em incentivar as pessoas em ficar dentro de casa e seguir as orientações; se eles não podem ir até as corridas, podemos levar elas até eles", disse Álex. "Eu tenho seguido os conselhos e ficado em casa, ajustando meu treinamento e como eu vivo, para que possamos superar isso".

"Eu esperava que minha estreia na MotoGP seria um pouco diferente, mas estou animado para isso de qualquer jeito. Normalmente eu sou muito competitivo no jogo da MotoGP quando eu jogo com meus amigos, então não sei se serei realmente um novato, mas é difícil saber como será o nível dos outros pilotos".

O irmão Marc afirmou que o evento de domingo "será muito legal para nos divertirmos e levar a ação aos fãs", e espera que os pilotos "darão tudo de si", devido ao formato curto da corrida.

"Todos estamos passando por um momento difícil então será muito legal para nos divertirmos e levar a ação aos fãs", acrescentou Marc. "Estamos fazendo isso para todos que amam a MotoGP, para dar a eles algo legal durante esses dias difíceis, graças aos outros pilotos e ao campeonato por organizar isso".

"Eu tenho ficado em casa, treinando o máximo possível dentro do isolamento. Álex e eu gostamos de jogar com o game da MotoGP juntos, mas agora podemos levar isso um pouco mais a sério".

"Não importa o que estamos correndo, nós pilotos queremos vencer! Com a corrida tendo apenas seis voltas, acho que podemos dar tudo de nós e sermos agressivos. Mal posso esperar para correr!".

Na quinta, a MotoGP anunciou que seu hiato aumentou, com o adiamento do GP da Espanha, enquanto as etapas da França e da Itália ainda estão mantidas para maio.

GALERIA: Os campeões da MotoGP entre 2010 e 2019

Galeria Lista 2010: Jorge Lorenzo, Yamaha 1 / 10 Foto de: Yamaha Motor Racing 2011: Casey Stoner, Honda 2 / 10 Foto de: Repsol Media 2012: Jorge Lorenzo, Yamaha 3 / 10 Foto de: Yamaha MotoGP 2013: Marc Marquez, Honda 4 / 10 Foto de: Repsol Media 2014: Marc Marquez, Honda 5 / 10 Foto de: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH 2015: Jorge Lorenzo, Yamaha 6 / 10 Foto de: Yamaha MotoGP 2016: Marc Marquez, Honda 7 / 10 2017: Marc Marquez, Honda 8 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2018: Marc Marquez, Honda 9 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2019: Marc Marquez, Honda 10 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

