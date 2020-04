A temporada de 2020 da MotoGP está suspensa devido à pandemia de coronavírus, com a corrida no Catar cancelada no início do mês, enquanto que Tailândia, Estados Unidos e o GP da Argentina foram adiados.

É amplamente esperado que as corridas de maio, em Jerez, Le Mans e Mugello também sejam adiadas para uma data posterior.

Para preencher o vazio, a promotora da MotoGP, a Dorna Sports, anunciou a criação de uma série de corridas de Esports, que contará com estrelas do mundo real, usando o jogo MotoGP 19.

O piloto da Honda, Marc Márquez, estará competindo com a dupla da Yamaha, Valentino Rossi e Maverick Viñales, assim como Fabio Quartararo, da Petronas SRT, e Alex Rins, da Suzuki, em uma corrida em Mugello, local do GP da Itália.

O formato consistirá em uma sessão de classificação de cinco minutos para decidir a ordem do grid, com a corrida ocorrendo em seis voltas.

O evento acontecerá neste domingo, meio dia (horário de Brasília) e será transmitida no site oficial da MotoGP e em várias outras redes de TV ao redor do mundo.

Não está claro se isso será uma ocorrência regular e a Dorna ainda não anunciou se sua formação de pilotos incluirá estrelas de sua própria categoria de Esports.

Este será o terceiro evento substituto de Esports para uma corrida do mundo real estabelecida por uma categoria oficial, seguindo os passos da NASCAR e da F1, que realizaram corridas online com alguns de seus talentos do mundo real no fim de semana passado.

