MotoGP: Valentino Rossi quer abrir museu próprio perto de Misano

Valentino Rossi vai para a sua 25ª temporada no Campeonato Mundial de MotoGP em 2020. O italiano tem sete títulos e 89 vitórias na categoria rainha da motovelocidade, mas sua moral vai além disso: o 'Doutor' se tornou uma verdadeira lenda do motociclismo.

Além dos sucessos esportivos, a carreira de Rossi se destaca por toda a personalidade que acompanhou o piloto italiano dentro e fora da pista. As suas celebrações marcantes já fazem parte da história do esporte a motor.

Natural da cidade de Tavullia, o heptacampeão fez do local um destino de peregrinação para seus fãs. Por todos os lados, há sinais do #46. E é lá que o 'Doutor' quer fazer seu museu. A cidade fica perto de Misano, sede do GP de San Marino.

"Estamos trabalhando na ideia de abrir um museu para reunir o melhor da minha carreira", confirmou Rossi em entrevista à Sky Sport Italia. "Tavullia é um verdadeiro local de peregrinação, muitos fãs vêm, então seria bom ter um museu aqui".

"Também fomos ver outros museus, como o da Ferrari, para ter uma ideia do projeto, porque definitivamente queremos fazer algo de alto nível, então estamos tentando nos organizar. Ainda assim, precisamos de um tempo, mas gostamos muito da ideia".

GALERIA: Veja os capacetes de Rossi para as etapas italianas da MotoGP

Galeria Lista Mugello 2001 1 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Mugello 2002 2 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Mugello 2003 3 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Mugello 2004 4 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Mugello 2005 5 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Mugello 2006 6 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Mugello 2007 7 / 30 Foto de: Team Gresini Mugello 2008 8 / 30 Foto de: Yamaha Motor Racing Misano 2008 9 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Mugello 2009 10 / 30 Foto de: Bridgestone Corporation Misano 2009 11 / 30 Foto de: Yamaha Motor Racing Mugello 2010 12 / 30 Foto de: Yamaha MotoGP Misano 2010 13 / 30 Foto de: Yamaha Motor Racing Mugello 2011 14 / 30 Foto de: Ducati Corse Misano 2011 15 / 30 Foto de: Ducati Corse Mugello 2012 16 / 30 Foto de: Ducati Corse Misano 2012 17 / 30 Foto de: Ducati Corse Mugello 2013 18 / 30 Foto de: Yamaha MotoGP Misano 2013 19 / 30 Foto de: Bridgestone Corporation Mugello 2014 20 / 30 Foto de: Luca Stella/FotoMorAle Misano 2014 21 / 30 Foto de: Yamaha MotoGP Mugello 2015 22 / 30 Foto de: Yamaha MotoGP Misano 2015 23 / 30 Foto de: Yamaha MotoGP Mugello 2016 24 / 30 Misano 2016 25 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Mugello 2017 26 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Mugello 2018 27 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Misano 2018 28 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Misano 2019 29 / 30 Foto de: Dainese Mugello 2019 30 / 30 Foto de: Dainese

