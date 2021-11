A lista oficial de inscritos para a temporada da MotoGP de 2022 foi revelada, com a VR46, equipe de Valentino Rossi ainda sem o patrocínio master da Aramco. O Doutor abandonou a categoria rainha depois da etapa de Valência no fim de semana passado, encerrando uma ilustre carreira de 26 temporadas. No entanto, ainda marcará presença com seu time próprio.

Isso foi anunciado pela primeira vez em 2021, mas foi imediatamente envolto em polêmica quando um acordo de patrocínio com a gigante do petróleo da Arábia Saudita foi negado pela empresa ao Motorsport.com - contradizendo o que foi dito em um comunicado de imprensa emitido pela Tanal Entertainment.

Durante o GP da Emília-Romanha, o chefe da equipe Pablo Nieto admitiu que o progresso da VR46 foi lento, mas as coisas estavam avançando.

Apesar disso, nenhuma nova informação sobre essa frente foi divulgada, com a lista de inscritos para 2022 revelada pelo órgão regulador, a FIM, listando o time de Rossi simplesmente como "VR46 Racing Team".

A equipe será escalada com Luca Marini, que correu com uma Avintia Ducati com as cores da VR46 em 2021, e o graduado da Moto2 Marco Bezzecchi no próximo ano.

Luca Marini, Esponsorama Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marini vai rodar com uma Ducati com especificações de fábrica para a sua segunda temporada, enquanto Bezzecchi - que vai ostentar o número 72 - vai correr com uma GP21. A VR46 assume os slots do grid da equipe da Avintia, que saiu da categoria na conclusão do GP de Valência.

Os estreantes da Tech3 Raúl Fernández e o campeão da Moto2 de 2021 Remy Gardner manterão seus números de corrida da divisão de base, com Fernandez usando 25 e Gardner 87.

O estreante da RNF Racing Darryn Binder, que pula direto da Moto3 para a MotoGP no próximo ano com uma Yamaha, vai seguir com o 40.

Fabio Quartararo, atual campeão, anunciou após a conquista do título que não usaria o nº 1 em 2022, com a lista de inscritos confirmando seu tradicional 20.

No próximo ano, a Aprilia vai tornar-se uma equipa de fábrica autônoma, enquanto a Gresini Racing regressa ao estatuto independente com máquinas Ducati. Escalada com a dupla Aleix Espargaró e Maverick Viñales, o time ainda não anunciou um patrocínio master.

A FIM também revelou as listas de inscritos da Moto2 e Moto3 para 2022, com o mais notável sendo o campeão mundial de Moto3 de 2021, Pedro Acosta, mudando para o número 51, já que seu 37 está sendo usado por Augusto Fernández.

Os preparativos para a temporada de 2022 começam na próxima quinta-feira (18) em um teste de dois dias em Jerez.

Lista completa de inscritos na MotoGP 2022:

4 ANDREA DOVIZIOSO – WITHU Yamaha RNF MotoGP Team

5 JOHANN ZARCO – Pramac Racing

10 LUCA MARINI – VR46 Racing Team

12 MAVERICK VINALES – Aprilia Racing

20 FABIO QUARTARARO – Monster Energy Yamaha MotoGP

21 FRANCO MORBIDELLI - Monster Energy Yamaha MotoGP

23 ENEA BASTIANINI – Gresini Racing MotoGP

25 RAÚL FERNÁNDEZ – Tech3 KTM Factory Racing

30 TAKAAKI NAKAGAMI – LCR Honda

33 BRAD BINDER – Red Bull KTM Factory Racing

36 JOAN MIR – Team Suzuki Ecstar

40 DARRYN BINDER – WITHU Yamaha RNF MotoGP Team

41 ALEIX ESPARGARÓ – Aprilia Racing

42 ÁLEX RINS – Team Suzuki Ecstar

43 JACK MILLER – Ducati Lenovo Team

44 POL ESPARGARÓ – Repsol Honda Team

49 FABIO DIGIANNANTONIO – Gresini Racing MotoGP

63 FRANCESCO BAGNAIA – Ducati Lenovo Team

72 MARCO BEZZECCHI – VR46 Racing Team

73 ALEX MÁRQUEZ – LCR Honda

87 REMY GARDNER – Tech3 KTM Factory Racing

88 MIGUEL OLIVEIRA – Red Bull KTM Factory Racing

89 JORGE MARTÍN – Pramac Racing

93 MARC MÁRQUEZ – Repsol Honda Team

F1 2021: AULA de Hamilton no BRASIL faz JOGO VIRAR pró-Mercedes? A Red Bull ERROU com Verstappen? | RETA FINAL

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #146: Hamilton teve a maior exibição da carreira no Brasil?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: