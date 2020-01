Veja as datas das apresentações das equipes da MotoGP para 2020

Depois do sexto título em sete temporadas da MotoGP, Marc Márquez chega em 2020 na caça ao heptacampeonato da categoria rainha da motovelocidade. E a equipe Honda já tem data para lançar a moto deste ano, que também terá Álex Márquez como um dos pilotos. Veja:

Data Equipe Local 23 de janeiro Ducati Team Bolonha 4 de fevereiro Repsol Honda Jakarta 6 de fevereiro Team Suzuki Ecstar Sepang 6 de fevereiro Monster Energy Yamaha Sepang 6 de fevereiro Petronas Yamaha SRT Sepang

Ainda vão anunciar

-KTM: A equipe oficial disputará a temporada 2020 com uma RC16 que será usada por Pol Espargaró e pelo estreante na MotoGP Brad Binder. Eles ainda não revelaram sua data de lançamento.

-Tech-3-KTM: A equipe satélite da KTM terá Iker Lecuona como novato, além de Miguel Oliveira. Eles também não divulgaram a data, mas nos últimos anos a apresentação sempre foi feita com a equipe oficial.

-LCR-Honda: A única equipe satélite da Honda continuará com Cal Crutchlow e Takaaki Nakagami em 2020. Ambos poderão desfrutar a especificação 2020 da Honda RC213V. A LCR ainda não anunciou sua data de lançamento.

-Pramac-Ducati: A equipe de Paolo Campinoti é uma das duas escuderias satélites da Ducati, mas a única com as motos atuais. Jack Miller e Pecco Bagnaia competirão com uma Ducati Desmosedici GP20.

-Avintia-Ducati: Ao contrário da Pramac-Ducati, os espanhóis usarão as motocicletas Desmosedici GP19 do ano anterior. Os pilotos são Tito Rabat e Johann Zarco.

-Gresini-Aprilia: O escândalo de antidoping de Iannone significa que a Aprilia ainda não tem sua formação de pilotos fechada. Aleix Espargaró está seguro, mas ele não sabe quem será seu parceiro. Também não está claro quando a nova RS-GP será apresentado.

Enquanto as apresentações de 2020 não chegam, relembre as motos e pilotos de 2019:

Mission Winnow Ducati

Galeria Lista Andrea Dovizioso and Danilo Petrucci, Ducati Team 1 / 78 Foto de: Ducati Corse Ducati nueva decoración 2 / 78 Foto de: Ducati Corse Danilo Petrucci 3 / 78 Foto de: Ducati Corse Andrea Dovizioso 4 / 78 Foto de: Ducati Corse Andrea Dovizioso, Ducati Team 5 / 78 Foto de: Ducati Corse Andrea Dovizioso, Ducati Team 6 / 78 Foto de: Ducati Corse Danilo Petrucci, Ducati Team 7 / 78 Foto de: Ducati Corse Ducati Desmosedici GP19 8 / 78 Foto de: Ducati Corse Ducati Desmosedici GP19 9 / 78 Foto de: Ducati Corse Danilo Petrucci, Ducati Team 10 / 78 Foto de: Ducati Corse Michele Pirro, Ducati Team 11 / 78 Foto de: Ducati Corse Andrea Dovizioso y Danilo Petrucci, Ducati Team 12 / 78 Foto de: Ducati Corse Andrea Dovizioso y Danilo Petrucci, Ducati Team 13 / 78 Foto de: Ducati Corse Andrea Dovizioso y Danilo Petrucci, Ducati Team 14 / 78 Foto de: Ducati Corse Andrea Dovizioso y Danilo Petrucci, Ducati Team 15 / 78 Foto de: Ducati Corse Andrea Dovizioso y Danilo Petrucci, Ducati Team 16 / 78 Foto de: Ducati Corse Andrea Dovizioso y Danilo Petrucci, Ducati Team 17 / 78 Foto de: Ducati Corse Andrea Dovizioso y Danilo Petrucci, Ducati Team 18 / 78 Foto de: Ducati Corse Andrea Dovizioso, Ducati Team 19 / 78 Foto de: Ducati Corse Andrea Dovizioso, Ducati Team 20 / 78 Foto de: Ducati Corse Andrea Dovizioso, Ducati Team 21 / 78 Foto de: Ducati Corse Andrea Dovizioso, Ducati Team 22 / 78 Foto de: Ducati Corse Andrea Dovizioso, Ducati Team 23 / 78 Foto de: Ducati Corse Andrea Dovizioso, Ducati Team 24 / 78 Foto de: Ducati Corse Andrea Dovizioso, Ducati Team 25 / 78 Foto de: Ducati Corse Andrea Dovizioso, Ducati Team 26 / 78 Foto de: Ducati Corse Andrea Dovizioso, Ducati Team 27 / 78 Foto de: Ducati Corse Andrea Dovizioso, Ducati Team 28 / 78 Foto de: Ducati Corse Andrea Dovizioso, Ducati Team 29 / 78 Foto de: Ducati Corse Andrea Dovizioso, Ducati Team 30 / 78 Foto de: Ducati Corse Andrea Dovizioso, Ducati Team 31 / 78 Foto de: Ducati Corse Andrea Dovizioso, Ducati Team 32 / 78 Foto de: Ducati Corse Andrea Dovizioso, Ducati Team 33 / 78 Foto de: Ducati Corse Danilo Petrucci, Ducati Team 34 / 78 Foto de: Ducati Corse Danilo Petrucci, Ducati Team 35 / 78 Foto de: Ducati Corse Danilo Petrucci, Ducati Team 36 / 78 Foto de: Ducati Corse Danilo Petrucci, Ducati Team 37 / 78 Foto de: Ducati Corse Danilo Petrucci, Ducati Team 38 / 78 Foto de: Ducati Corse Danilo Petrucci, Ducati Team 39 / 78 Foto de: Ducati Corse Danilo Petrucci, Ducati Team 40 / 78 Foto de: Ducati Corse Danilo Petrucci, Ducati Team 41 / 78 Foto de: Ducati Corse Danilo Petrucci, Ducati Team 42 / 78 Foto de: Ducati Corse Danilo Petrucci, Ducati Team 43 / 78 Foto de: Ducati Corse Danilo Petrucci, Ducati Team 44 / 78 Foto de: Ducati Corse Danilo Petrucci, Ducati Team 45 / 78 Foto de: Ducati Corse Danilo Petrucci, Ducati Team 46 / 78 Foto de: Ducati Corse Danilo Petrucci, Ducati Team 47 / 78 Foto de: Ducati Corse Danilo Petrucci, Ducati Team 48 / 78 Foto de: Ducati Corse Detalles de la Ducati Desmosedici GP19 49 / 78 Foto de: Ducati Corse Detalles de la Ducati Desmosedici GP19 50 / 78 Foto de: Ducati Corse Detalles de la Ducati Desmosedici GP19 51 / 78 Foto de: Ducati Corse Detalles de la Ducati Desmosedici GP19 52 / 78 Foto de: Ducati Corse Detalles de la Ducati Desmosedici GP19 53 / 78 Foto de: Ducati Corse Detalles de la Ducati Desmosedici GP19 54 / 78 Foto de: Ducati Corse Detalles de la Ducati Desmosedici GP19 55 / 78 Foto de: Ducati Corse Detalles de la Ducati Desmosedici GP19 56 / 78 Foto de: Ducati Corse Detalles de la Ducati Desmosedici GP19 57 / 78 Foto de: Ducati Corse Detalles de la Ducati Desmosedici GP19 58 / 78 Foto de: Ducati Corse Detalles de la Ducati Desmosedici GP19 59 / 78 Foto de: Ducati Corse Detalles de la Ducati Desmosedici GP19 60 / 78 Foto de: Ducati Corse Detalles de la Ducati Desmosedici GP19 61 / 78 Foto de: Ducati Corse Detalles de la Ducati Desmosedici GP19 62 / 78 Foto de: Ducati Corse Detalles de la Ducati Desmosedici GP19 63 / 78 Foto de: Ducati Corse Ducati Desmosedici GP19 64 / 78 Foto de: Ducati Corse Ducati Desmosedici GP19 65 / 78 Foto de: Ducati Corse Ducati Desmosedici GP19 66 / 78 Foto de: Ducati Corse Ducati Desmosedici GP19 67 / 78 Foto de: Ducati Corse Ducati Desmosedici GP19 68 / 78 Foto de: Ducati Corse Ducati Desmosedici GP19 69 / 78 Foto de: Ducati Corse Ducati Desmosedici GP19 70 / 78 Foto de: Ducati Corse Ducati Desmosedici GP19 71 / 78 Foto de: Ducati Corse Ducati Desmosedici GP19 72 / 78 Foto de: Ducati Corse Ducati Desmosedici GP19 73 / 78 Foto de: Ducati Corse Michele Pirro, Ducati Team 74 / 78 Foto de: Ducati Corse Michele Pirro, Ducati Team 75 / 78 Foto de: Ducati Corse Michele Pirro, Ducati Team 76 / 78 Foto de: Ducati Corse Michele Pirro, Ducati Team 77 / 78 Foto de: Ducati Corse Michele Pirro, Ducati Team 78 / 78 Foto de: Ducati Corse

Repsol Honda

Galeria Lista Repsol Honda Team, Honda RC213V 1 / 35 Foto de: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team, Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 2 / 35 Foto de: Repsol Media Repsol Honda Team, Honda RC213V 3 / 35 Foto de: Repsol Media Repsol Honda Team, Honda RC213V 4 / 35 Foto de: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team 5 / 35 Foto de: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team 6 / 35 Foto de: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team 7 / 35 Foto de: Repsol Media Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 8 / 35 Foto de: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team 9 / 35 Foto de: Repsol Media Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 10 / 35 Foto de: Repsol Media Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 11 / 35 Foto de: Repsol Media Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 12 / 35 Foto de: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team 13 / 35 Foto de: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team 14 / 35 Foto de: Repsol Media Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 15 / 35 Foto de: Repsol Media Alex Criville, Marc Márquez and Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 16 / 35 Foto de: Repsol Media Marc Márquez, Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 17 / 35 Foto de: Repsol Media Marc Márquez, Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 18 / 35 Foto de: Repsol Media Marc Márquez, Repsol Honda Team 19 / 35 Foto de: Repsol Media Marc Márquez, Repsol Honda Team 20 / 35 Foto de: Repsol Media Mick Doohan, Marc Márquez, Repsol Honda Team 21 / 35 Foto de: Repsol Media Mick Doohan, Alex Criville, Marc Márquez y Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 22 / 35 Foto de: Repsol Media Jorge Lorenzo, Honda HRC 23 / 35 Foto de: Carlos Guil Iglesias Jorge Lorenzo, Honda HRC 24 / 35 Foto de: Carlos Guil Iglesias Marc Márquez, Jorge Lorenzo, Honda HRC 25 / 35 Foto de: German Garcia Mick Doohan, Alex Criville, Marc Márquez and Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 26 / 35 Foto de: Carlos Guil Iglesias Las motos de Marc Márquez y Jorge Lorenzo, Honda HRC 27 / 35 Foto de: Germán Garcia Casanova Las motos de Marc Márquez, Jorge Lorenzo y Alex Crivillé, Honda HRC 28 / 35 Foto de: Germán Garcia Casanova La moto de Jorge Lorenzo, Honda HRC 29 / 35 Foto de: Germán Garcia Casanova Marc Márquez, Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 30 / 35 Foto de: Repsol Media Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 31 / 35 Foto de: Repsol Media Marc Márquez, Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 32 / 35 Foto de: Repsol Media Mick Doohan, Alex Criville, Marc Márquez y Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 33 / 35 Foto de: Repsol Media Mick Doohan, Alex Criville, Marc Márquez y Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 34 / 35 Foto de: Repsol Media Mick Doohan, Alex Criville, Marc Márquez y Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 35 / 35 Foto de: Repsol Media

Suzuki Ecstar

Galeria Lista Alex Rins, Team Suzuki MotoGP, Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 1 / 58 Foto de: Suzuki Alex Rins, Team Suzuki MotoGP, Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 2 / 58 Foto de: Suzuki Alex Rins, Team Suzuki MotoGP, Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 3 / 58 Foto de: Suzuki Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 4 / 58 Foto de: Suzuki Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 5 / 58 Foto de: Suzuki Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 6 / 58 Foto de: Suzuki Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 7 / 58 Foto de: Suzuki Team Suzuki MotoGP, Suzuki GSX-RR 8 / 58 Foto de: Suzuki Team Suzuki MotoGP, Suzuki GSX-RR 9 / 58 Foto de: Suzuki Team Suzuki MotoGP, Suzuki GSX-RR 10 / 58 Foto de: Suzuki Team Suzuki MotoGP, Suzuki GSX-RR 11 / 58 Foto de: Suzuki Team Suzuki MotoGP, Suzuki GSX-RR 12 / 58 Foto de: Suzuki Team Suzuki MotoGP, Suzuki GSX-RR 13 / 58 Foto de: Suzuki Team Suzuki MotoGP, Suzuki GSX-RR 14 / 58 Foto de: Suzuki Team Suzuki MotoGP, Suzuki GSX-RR 15 / 58 Foto de: Suzuki Team Suzuki MotoGP, Suzuki GSX-RR 16 / 58 Foto de: Suzuki Team Suzuki MotoGP, Suzuki GSX-RR 17 / 58 Foto de: Suzuki Team Suzuki MotoGP, Suzuki GSX-RR 18 / 58 Foto de: Suzuki Team Suzuki MotoGP, Suzuki GSX-RR detalle 19 / 58 Foto de: Suzuki Team Suzuki MotoGP, Suzuki GSX-RR detalle 20 / 58 Foto de: Suzuki Team Suzuki MotoGP, Suzuki GSX-RR detalle 21 / 58 Foto de: Suzuki Team Suzuki MotoGP, Suzuki GSX-RR detalle 22 / 58 Foto de: Suzuki Team Suzuki MotoGP, Suzuki GSX-RR detalle 23 / 58 Foto de: Suzuki Team Suzuki MotoGP, Suzuki GSX-RR detalle 24 / 58 Foto de: Suzuki Team Suzuki MotoGP, Suzuki GSX-RR detalle 25 / 58 Foto de: Suzuki Team Suzuki MotoGP, Suzuki GSX-RR detalle 26 / 58 Foto de: Suzuki Team Suzuki MotoGP, Suzuki GSX-RR detalle 27 / 58 Foto de: Suzuki Team Suzuki MotoGP, Suzuki GSX-RR detalle 28 / 58 Foto de: Suzuki Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 29 / 58 Foto de: Suzuki Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 30 / 58 Foto de: Suzuki Team Suzuki MotoGP, Suzuki GSX-RR 31 / 58 Foto de: Suzuki Team Suzuki MotoGP, Suzuki GSX-RR 32 / 58 Foto de: Suzuki Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 33 / 58 Foto de: Suzuki Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 34 / 58 Foto de: Suzuki Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 35 / 58 Foto de: Suzuki Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 36 / 58 Foto de: Suzuki Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 37 / 58 Foto de: Suzuki Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 38 / 58 Foto de: Suzuki Team Suzuki MotoGP, Suzuki GSX-RR detalle 39 / 58 Foto de: Suzuki Team Suzuki MotoGP, Suzuki GSX-RR detalle 40 / 58 Foto de: Suzuki Team Suzuki MotoGP, Suzuki GSX-RR detalle 41 / 58 Foto de: Suzuki Team Suzuki MotoGP, Suzuki GSX-RR 42 / 58 Foto de: Suzuki Team Suzuki MotoGP, Suzuki GSX-RR 43 / 58 Foto de: Suzuki Team Suzuki MotoGP, Suzuki GSX-RR 44 / 58 Foto de: Suzuki Team Suzuki MotoGP, Suzuki GSX-RR 45 / 58 Foto de: Suzuki Team Suzuki MotoGP, Suzuki GSX-RR 46 / 58 Foto de: Suzuki Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 47 / 58 Foto de: Suzuki Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 48 / 58 Foto de: Suzuki Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 49 / 58 Foto de: Suzuki Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 50 / 58 Foto de: Suzuki Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 51 / 58 Foto de: Suzuki Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 52 / 58 Foto de: Suzuki Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 53 / 58 Foto de: Suzuki Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 54 / 58 Foto de: Suzuki Alex Rins, Team Suzuki MotoGP, Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 55 / 58 Foto de: Suzuki Alex Rins, Team Suzuki MotoGP, Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 56 / 58 Foto de: Suzuki Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 57 / 58 Foto de: Suzuki Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 58 / 58 Foto de: Suzuki

Monster Yamaha

Galeria Lista Yamaha Motor Racing, YZR-M1 1 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Yamaha Motor Racing, YZR-M1 2 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Yamaha Motor Racing, YZR-M1 3 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Yamaha Motor Racing, YZR-M1 4 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Yamaha Motor Racing, YZR-M1 5 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Yamaha Motor Racing, YZR-M1 6 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Yamaha Motor Racing, YZR-M1 7 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Yamaha Motor Racing, YZR-M1 8 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Yamaha Motor Racing, YZR-M1 9 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Yamaha Motor Racing, YZR-M1 10 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Yamaha Motor Racing, YZR-M1 11 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Yamaha Motor Racing, YZR-M1 12 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Yamaha Motor Racing, YZR-M1 13 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Yamaha Motor Racing, YZR-M1 14 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Yamaha Motor Racing, YZR-M1 15 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 16 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 17 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 18 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 19 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing, Maio Meregalli, team manager Yamaha Factory Racing 20 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 21 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 22 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 23 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 24 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 25 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 26 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 27 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 28 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 29 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 30 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 31 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 32 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 33 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 34 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 35 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 36 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing, Maio Meregalli, team manager Yamaha Factory Racing 37 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 38 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 39 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 40 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 41 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 42 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 43 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 44 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 45 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 46 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 47 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 48 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 49 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 50 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 51 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 52 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 53 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 54 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 55 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 56 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 57 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 58 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 59 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Yamaha Motor Racing, YZR-M1 detail 60 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Yamaha Motor Racing, YZR-M1 detail 61 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 62 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 63 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 64 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 65 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 66 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 67 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 68 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 69 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 70 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 71 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 72 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Yamaha Motor Racing, YZR-M1 detail 73 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Yamaha Motor Racing, YZR-M1 detail 74 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Yamaha Motor Racing, YZR-M1 75 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing, team manager Maio Meregalli, Yamaha Factory Racing , Lin Jarvis, director de Yamaha Factory Racing, Kouichi Tsuji, Presidente de Yamaha Motor Racing 76 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 77 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Valentino Rossi, Yamaha Motor Racing, YZR-M1 78 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Yamaha Motor Racing, YZR-M1 79 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Maverick Vinales, Yamaha Motor Racing, YZR-M1 80 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Yamaha Motor Racing, YZR-M1 81 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Yamaha Motor Racing, YZR-M1 82 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Yamaha Motor Racing, YZR-M1 83 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Yamaha Motor Racing, YZR-M1 84 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Yamaha Motor Racing, YZR-M1 85 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Yamaha Motor Racing, YZR-M1 86 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Yamaha Motor Racing, YZR-M1 87 / 105 Foto de: Scherazade Mulia Saraswati Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 88 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing, 89 / 105 Foto de: Scherazade Mulia Saraswati Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing, 90 / 105 Foto de: Scherazade Mulia Saraswati Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 91 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 92 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 93 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 94 / 105 Foto de: Scherazade Mulia Saraswati Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 95 / 105 Kouichi Tsuji, Presidente de Yamaha Motor Racing 96 / 105 Foto de: Scherazade Mulia Saraswati Ambiente en el lanzamiento de Yamaha Factory Racing 97 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Lin Jarvis, director de Yamaha Factory Racing, Kouichi Tsuji, Presidente de Yamaha Motor Racing, Mitch Covington, vicepresidente de marketing de Monster Energy 98 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Lin Jarvis, director de Yamaha Factory Racing, Kouichi Tsuji, Presidente de Yamaha Motor Racing, Mitch Covington, vicepresidente de marketing de Monster Energy 99 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Gala de presentación 100 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 101 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 102 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP Previo presentación equipo Yamaha MotoGP 103 / 105 Foto de: Yamaha Previo presentación equipo Yamaha MotoGP 104 / 105 Foto de: Yamaha Previo presentación Yamaha 105 / 105 Foto de: Yamaha MotoGP

Petronas SRT Yamaha

Galeria Lista Franco Morbidelli, Petronas SRT Yamaha 1 / 29 Foto de: Petronas Yamaha Franco Morbidelli, Petronas Yamaha presentación 2 / 29 Foto de: Petronas Yamaha Wilco Zeelenberg, team manager Petronas Yamaha SRT 3 / 29 Foto de: Petronas Yamaha Ahmad Razlan Ahmad Razali, CEO Sepang International Circuit 4 / 29 Foto de: Petronas Yamaha Petronas Yamaha presentación 5 / 29 Foto de: Petronas Yamaha Petronas Yamaha presentación 6 / 29 Foto de: Petronas Yamaha Petronas Yamaha presentación 7 / 29 Foto de: Petronas Yamaha Petronas Yamaha presentación 8 / 29 Foto de: Petronas Yamaha Petronas Yamaha presentación 9 / 29 Foto de: Petronas Yamaha Petronas Yamaha presentación 10 / 29 Foto de: Petronas Yamaha Petronas Yamaha presentación 11 / 29 Foto de: Petronas Yamaha Petronas Yamaha presentación 12 / 29 Foto de: Petronas Yamaha Petronas Yamaha presentación 13 / 29 Foto de: Petronas Yamaha Ayumu Sasaki, PETRONAS Sprinta Racing, John McPhee, PETRONAS Sprinta Racing 14 / 29 Foto de: Petronas Yamaha Fabio Quartararo, PETRONAS Yamaha Sepang Racing Team, Franco Morbidelli, PETRONAS Yamaha Sepang Racing Team 15 / 29 Foto de: Petronas Yamaha Fabio Quartararo, PETRONAS Yamaha Sepang Racing Team 16 / 29 Foto de: Petronas Yamaha Fabio Quartararo, PETRONAS Yamaha Sepang Racing Team 17 / 29 Foto de: Petronas Yamaha Fabio Quartararo, PETRONAS Yamaha Sepang Racing Team 18 / 29 Foto de: Petronas Yamaha Franco Morbidelli, PETRONAS Yamaha Sepang Racing Team 19 / 29 Foto de: Petronas Yamaha Franco Morbidelli, PETRONAS Yamaha Sepang Racing Team 20 / 29 Foto de: Petronas Yamaha Franco Morbidelli, PETRONAS Yamaha Sepang Racing Team 21 / 29 Foto de: Petronas Yamaha Franco Morbidelli, PETRONAS Yamaha Sepang Racing Team 22 / 29 Foto de: Petronas Yamaha Fabio Quartararo, PETRONAS Yamaha Sepang Racing Team, Franco Morbidelli, PETRONAS Yamaha Sepang Racing Team 23 / 29 Foto de: Petronas Yamaha Fabio Quartararo, PETRONAS Yamaha Sepang Racing Team, Franco Morbidelli, PETRONAS Yamaha Sepang Racing Team 24 / 29 Foto de: Petronas Yamaha Petronas Yamaha presentación 25 / 29 Foto de: Petronas Yamaha Petronas Yamaha presentación 26 / 29 Foto de: Petronas Yamaha Moto de Fabio Quartararo, PETRONAS Yamaha Sepang Racing Team 27 / 29 Foto de: Petronas Yamaha Moto de Fabio Quartararo, PETRONAS Yamaha Sepang Racing Team 28 / 29 Foto de: Petronas Yamaha Moto de Franco Morbidelli, PETRONAS Yamaha Sepang Racing Team 29 / 29 Foto de: Petronas Yamaha

Red Bull KTM

Galeria Lista Moto Johann Zarco, Red Bull KTM Factory Racing 1 / 40 Foto de: KTM Moto Johann Zarco, Red Bull KTM Factory Racing 2 / 40 Foto de: KTM Moto Johann Zarco, Red Bull KTM Factory Racing 3 / 40 Foto de: KTM Moto Johann Zarco, Red Bull KTM Factory Racing 4 / 40 Foto de: KTM Moto Johann Zarco, Red Bull KTM Factory Racing 5 / 40 Foto de: KTM Moto Johann Zarco, Red Bull KTM Factory Racing 6 / 40 Foto de: KTM Moto Johann Zarco, Red Bull KTM Factory Racing 7 / 40 Foto de: KTM Moto Johann Zarco, Red Bull KTM Factory Racing 8 / 40 Foto de: KTM Moto Johann Zarco, Red Bull KTM Factory Racing 9 / 40 Foto de: KTM Moto Johann Zarco, Red Bull KTM Factory Racing 10 / 40 Foto de: KTM Moto Johann Zarco, Red Bull KTM Factory Racing 11 / 40 Foto de: KTM Moto Johann Zarco, Red Bull KTM Factory Racing 12 / 40 Foto de: KTM Moto Johann Zarco, Red Bull KTM Factory Racing 13 / 40 Foto de: KTM Moto Johann Zarco, Red Bull KTM Factory Racing 14 / 40 Foto de: KTM Moto Johann Zarco, Red Bull KTM Factory Racing 15 / 40 Foto de: KTM Moto Johann Zarco, Red Bull KTM Factory Racing 16 / 40 Foto de: KTM Johann Zarco, Red Bull KTM Factory Racing 17 / 40 Foto de: KTM Johann Zarco, Red Bull KTM Factory Racing 18 / 40 Foto de: KTM Johann Zarco, Red Bull KTM Factory Racing 19 / 40 Foto de: KTM Johann Zarco, Red Bull KTM Factory Racing 20 / 40 Foto de: KTM Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing 21 / 40 Foto de: KTM Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing 22 / 40 Foto de: KTM Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing 23 / 40 Foto de: KTM Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing 24 / 40 Foto de: KTM Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing 25 / 40 Foto de: KTM Moto de Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing 26 / 40 Foto de: KTM Moto de Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing 27 / 40 Foto de: KTM Moto de Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing 28 / 40 Foto de: KTM Moto de Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing 29 / 40 Foto de: KTM Moto de Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing 30 / 40 Foto de: KTM Moto de Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing 31 / 40 Foto de: KTM Moto de Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing 32 / 40 Foto de: KTM Moto de Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing 33 / 40 Foto de: KTM Moto de Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing 34 / 40 Foto de: KTM Moto de Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing 35 / 40 Foto de: KTM Moto de Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing 36 / 40 Foto de: KTM Moto de Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing 37 / 40 Foto de: KTM Moto de Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing 38 / 40 Foto de: KTM Moto Johann Zarco, Red Bull KTM Factory Racing 39 / 40 Foto de: KTM Moto Johann Zarco, Red Bull KTM Factory Racing 40 / 40 Foto de: KTM

Tech 3 KTM

Galeria Lista Hafizh Syahrin, Red Bull KTM Tech 3 1 / 47 Foto de: KTM Hafizh Syahrin, Red Bull KTM Tech 3 2 / 47 Foto de: KTM Hafizh Syahrin, Red Bull KTM Tech 3 3 / 47 Foto de: KTM Hafizh Syahrin, Red Bull KTM Tech 3 4 / 47 Foto de: KTM Hafizh Syahrin, Red Bull KTM Tech 3 5 / 47 Foto de: KTM Hafizh Syahrin, Red Bull KTM Tech 3 6 / 47 Foto de: KTM Hafizh Syahrin, Red Bull KTM Tech 3 7 / 47 Foto de: KTM Hafizh Syahrin, Red Bull KTM Tech 3 8 / 47 Foto de: KTM Hafizh Syahrin, Red Bull KTM Tech 3 9 / 47 Foto de: KTM Hafizh Syahrin, Red Bull KTM Tech 3 10 / 47 Foto de: KTM Hafizh Syahrin, Red Bull KTM Tech 3 11 / 47 Foto de: KTM Hafizh Syahrin, Red Bull KTM Tech 3 12 / 47 Foto de: KTM Hafizh Syahrin, Red Bull KTM Tech 3 13 / 47 Foto de: KTM Hafizh Syahrin, Red Bull KTM Tech 3 14 / 47 Foto de: KTM Hafizh Syahrin, Red Bull KTM Tech 3 15 / 47 Foto de: KTM Hafizh Syahrin, Red Bull KTM Tech 3 16 / 47 Foto de: KTM Hafizh Syahrin, Red Bull KTM Tech 3 17 / 47 Foto de: KTM Hafizh Syahrin, Red Bull KTM Tech 3 18 / 47 Foto de: KTM Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3 19 / 47 Foto de: KTM Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3 20 / 47 Foto de: KTM Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3 21 / 47 Foto de: KTM Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3 22 / 47 Foto de: KTM Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3 23 / 47 Foto de: KTM Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3 24 / 47 Foto de: KTM Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3 25 / 47 Foto de: KTM Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3 26 / 47 Foto de: KTM Moto de Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3 27 / 47 Foto de: KTM Moto de Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3 28 / 47 Foto de: KTM Moto de Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3 29 / 47 Foto de: KTM Moto de Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3 30 / 47 Foto de: KTM Moto de Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3 31 / 47 Foto de: KTM Moto de Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3 32 / 47 Foto de: KTM Moto de Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3 33 / 47 Foto de: KTM Moto de Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3 34 / 47 Foto de: KTM Moto de Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3 35 / 47 Foto de: KTM Moto de Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3 36 / 47 Foto de: KTM Moto de Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3 37 / 47 Foto de: KTM Moto de Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3 38 / 47 Foto de: KTM Moto de Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3 39 / 47 Foto de: KTM Moto de Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3 40 / 47 Foto de: KTM Moto de Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3 41 / 47 Foto de: KTM Moto de Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3 42 / 47 Foto de: KTM Moto de Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3 43 / 47 Foto de: KTM Moto de Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3 44 / 47 Foto de: KTM Moto de Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3 45 / 47 Foto de: KTM Moto de Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3 46 / 47 Foto de: KTM Moto de Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3 47 / 47 Foto de: KTM

Aprilia

Galeria Lista Aleix Espagaro, Bradley Smith, Andrea Iannone, Aprilia Racing Team Gresini 1 / 13 Foto de: Aprilia Racing Aleix Espagaro, Aprilia Racing Team Gresini 2 / 13 Foto de: Aprilia Racing Andrea Iannone, Aprilia Racing Team Gresini 3 / 13 Foto de: Aprilia Racing Aleix Espagaro, Andrea Iannone, Aprilia Racing Team Gresini 4 / 13 Foto de: Aprilia Racing Aleix Espargaró, Andrea Iannone, Aprilia Racing Team Gresini 5 / 13 Foto de: Aprilia Racing Aleix Espargaró, Andrea Iannone, Aprilia Racing Team Gresini 6 / 13 Foto de: Aprilia Racing Aleix Espargaró, Andrea Iannone, Aprilia Racing Team Gresini 7 / 13 Foto de: Aprilia Racing Aleix Espargaró, Andrea Iannone, Aprilia Racing Team Gresini 8 / 13 Foto de: Aprilia Racing Aleix Espargaró, Andrea Iannone, Aprilia Racing Team Gresini 9 / 13 Foto de: Aprilia Racing Aprilia RS-GP, Aprilia Racing Team Gresini 10 / 13 Foto de: Aprilia Racing Aprilia RS-GP, Aprilia Racing Team Gresini 11 / 13 Foto de: Aprilia Racing Aprilia RS-GP, Aprilia Racing Team Gresini 12 / 13 Foto de: Aprilia Racing Aprilia RS-GP, Aprilia Racing Team Gresini 13 / 13 Foto de: Aprilia Racing

LCR Honda

Galeria Lista Cal Crutchlow, Team LCR Honda 1 / 4 Foto de: Team LCR Cal Crutchlow, Team LCR Honda 2 / 4 Foto de: Team LCR Moto Team LCR Honda 3 / 4 Foto de: Team LCR Takaki Nakagami, Team LCR Honda 4 / 4 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Pramac Ducati

Galeria Lista Jack Miller, Pramac Racing, Francesco Bagnaia, Pramac Racing 1 / 18 Foto de: Pramac Racing Pramac Racing moto 2 / 18 Foto de: Pramac Racing Pramac Racing moto 3 / 18 Foto de: Pramac Racing Pramac Racing moto 4 / 18 Foto de: Pramac Racing Pramac Racing moto 5 / 18 Foto de: Pramac Racing Jack Miller, Pramac Racing, Francesco Bagnaia, Pramac Racing 6 / 18 Foto de: Pramac Racing Jack Miller, Pramac Racing, Francesco Bagnaia, Pramac Racing 7 / 18 Foto de: Pramac Racing Jack Miller, Pramac Racing, Francesco Bagnaia, Pramac Racing 8 / 18 Foto de: Pramac Racing Jack Miller, Pramac Racing, Francesco Bagnaia, Pramac Racing 9 / 18 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Pramac Racing, Francesco Bagnaia, Pramac Racing 10 / 18 Foto de: Pramac Racing Jack Miller, Pramac Racing, Francesco Bagnaia, Pramac Racing 11 / 18 Foto de: Pramac Racing Jack Miller, Pramac Racing 12 / 18 Foto de: Pramac Racing Jack Miller, Pramac Racing 13 / 18 Foto de: Pramac Racing Jack Miller, Pramac Racing 14 / 18 Foto de: Pramac Racing Jack Miller, Pramac Racing 15 / 18 Foto de: Pramac Racing Jack Miller, Pramac Racing 16 / 18 Foto de: Pramac Racing Francesco Bagnaia, Pramac Racing 17 / 18 Foto de: Pramac Racing Francesco Bagnaia, Pramac Racing 18 / 18 Foto de: Pramac Racing

Avintia Ducati