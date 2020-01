Chefe da Honda na MotoGP, Alberto Puig não crê que Marc Márquez ficará distraído pela estreia do irmão Álex na categoria rainha como seu companheiro no time japonês. Para o dirigente, Marc "se preocuparia muito mais" se o irmão estivesse com outra equipe em 2020.

Atual campeão da Moto2, Álex vai ascender ao campeonato principal pela Honda em função da aposentadoria de Jorge Lorenzo. Com isso, correrá ao lado de Marc, que soma seis títulos nas últimas sete temporadas da MotoGP.

A contratação de Álex é vista por muitos como uma potencial distração para Marc. Entretanto, Puig negou tal possibilidade. Ao Motorsport.com, o dirigente ponderou que o hexacampeão teria mais preocupações caso não estivesse próximo do irmão mais novo.

"Marc se preocuparia muito mais se seu irmão estreasse na MotoGP com outra equipe. Não vejo como a chegada de Álex poderia afetar Marc negativamente. Na realidade, ele está muito encantado”.

“Sua única preocupação é que a moto esteja bem. Essa é a única coisa que o afeta e que ele tem em sua cabeça. Ele é um campeão e, no dia em que tiver que disputar roda em roda com seu irmão, ele fará isso. Fim da história”, afirmou Puig.

Oportunidade para Álex

Questionado sobre o desafio que Álex enfrentará, o dirigente acrescentou: “Eu acho que é uma grande oportunidade para ele. Os resultados e a curva de aprendizado determinarão se ele se saiu bem ou não”.

O chefão da Honda ainda deu uma espécie de conselho para o jovem piloto espanhol. “Álex tem que trabalhar, se sacrificar e se esforçar. O talento não é controlado, mas o esforço é”, completou Puig.

