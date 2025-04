O campeonato da NASCAR Brasil terá sua segunda etapa no próximo final de semana, nos dias 11 a 13 de abril, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina (PR). Desta vez, a prova terá uma corrida ao entardecer, chamada de #Sunset.

Jorge Martelli foi o vencedor das duas provas em Campo Grande na categoria Challenge, sendo uma delas na geral e na categoria Challenge. Com isso, lidera o ranking com 50 pontos na Challenge e a vice-liderança com 40 pontos na tabela de classificação da NASCAR Brasil.

“Temos um desafio de acerto para a corrida, que precisamos fazer vários testes nos treinos, uma estratégia bem definida fará toda a diferença e as nossas chances de êxito são ainda maiores”, enfatiza.

“A equipe Team RC agora responsável pela preparação e avaliou item por item para entregar o melhor acerto e um carro mais próximo ao meu estilo de pilotagem prévio a temporada e agora antes de Londrina”, disse o piloto.

“A equipe é fantástica, ambiente muito leve e prazeroso do jeito que gosto de trabalhar. Há muita dedicação e vontade de vencer por parte de todos os envolvidos. O Marcel, chefe da equipe, comanda a todos com muita educação e profissionalismo isso torna tudo mais fácil!”, enfatizou.

Jorge está animado e confiante para grande prova. “A nossa meta principal é ser campeão na categoria, temos como meta também o top-5 na NASCAR Brasil (geral) e vamos trabalhar para isto”, afirmou. “Temos trabalhado dia a dia para a alta performance, atividade física, com acompanhamento de nutricionista e um personal”, afirmou.

O piloto do Chevrolet #87 está bem familiarizado com o circuito londrinense. “Já andei em Londrina tanto de Marcas como de Sprint no passado e desde então de NASCAR Brasil. Gosto da pista, ela tem longas retas com curvas em subidas e descidas que lembram muito meu início de carreira no Catarinense de Automobilismo na Terra. Tenho boas lembranças do autódromo, conquistei poles e vitórias”, acrescentou.

Segundo Jorge, a entrada de novas equipes valorizou o campeonato. “O nível subiu muito, tanto dentro como fora da pista e isso é o que buscamos sempre melhora a competitividade das disputas. Estamos no caminho certo e a categoria tem tudo para se tornar a maior do Brasil em pouco tempo”, ressaltou.

“Quero agradecer em primeiro lugar por tudo que as pessoas tem feito por mim, toda a torcida, as palavras de apoio, o calor humano e a Deus por tudo. Quero ressaltar que todos meus resultados são através do que Deus tem me proporcionado com muita fé e respeito ao próximo. O #87 está sempre com muita garra e disposição, por isso nos acompanhem e continuem na torcida”, completou.

Desta vez, a prova terá uma corrida ao entardecer, chamada de #Sunset a partir das 17h30. A corrida do domingo terá largada às 13 horas e transmissão ao vivo nos canais RedeTV!, ESPN e Disney+, além do canal do youtube da NASCAR Brasil.

