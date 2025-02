Jovem revelação da Copa Truck e da Nascar Brasil, Diogo Moscato disputou três provas pela Nascar Pro Late Model nos últimos dias em New Smyrna, na Flórida. O piloto aprovou a experiência com a equipe MCM Racing e agora entra em fase final de preparação para a temporada nos caminhões.

“A experiência foi muito boa de guiar, aprender a mexer no carro e agradeço a MCM Racing por isso. Nós sofremos bastante com o setup por conta do composto de pneu que mudou durante a pausa do verão. Então isso atrapalhou nos primeiros dias, mas depois resolvemos para o último dia essa questão com a mola traseira direita e andamos frequentemente no top-10. No qualy o carro esquentou bastante e começamos em 22º, mas na corrida já estávamos em sétimo quando o quinto colocado na relargada errou a marcha e atrapalhou a nossa fila. Eu caí para 17º, mas consegui recuperar para chegar em 15º”, explica Moscato.

Moscato agora mudará o foco para disputar sua primeira temporada completa na Copa Truck. Estreante no ano passado com quatro pódios nas quatro primeiras corridas, o piloto segue com a mesma equipe para este ano.

“Agora vamos focar nos testes da Copa Truck para nos prepararmos da melhor maneira possível para o campeonato. A expectativa é muito boa para o nosso ano”, completa Moscato, que foi campeão da Nascar Brasil Special Edition na divisão ProAm em 2022.

A temporada 2025 da Copa Truck será iniciada em Campo Grande (MS), no dia 23 de março.

CHRISTIAN FITTIPALDI como você NUNCA VIU: FAMÍLIA, momento da F1, Stock Car, NASCAR e muito mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

CHRISTIAN FITTIPALDI como você NUNCA VIU: FAMÍLIA, momento da F1, Stock Car, NASCAR e muito mais

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!