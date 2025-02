Cacá Bueno fará temporada completa da NASCAR Brasil com Team RC

Um dos nomes de maior destaque do automobilismo nacional em todos os tempos, Cacá Bueno é o novo piloto da Team RC para alinhar no grid da NASCAR Brasil. O pentacampeão da Stock Car disputará a temporada completa a bordo do Chevrolet Camaro #0 preparado pela equipe paranaense.

Com uma longa trajetória no automobilismo, Cacá obteve grandes conquistas como os cinco títulos de Stock Car em 2006, 2007, 2009, 2011 e 2012, além de ter sido campeão da Stock Car B, Sul-Americano de Super Turismo, tricampeão do Trofeo Linea (2010, 2011 e 2012), campeão do Endurance Brasil (2021) e disputou provas em diversas categorias internacionais como o Mundial de GT, TC2000, Jaguar I-PACE eTrophy, TCR South America, entre outras.

“Estou unindo o desejo de experimentar outra categoria e de voltar a competir junto da estrutura do Marcel e do Meinha, na Team RC. Voltar a competir com a RC pela terceira vez será algo bem bacana. Estou muito feliz e com a expectativa de poder brigar pelo título logo na minha primeira temporada”, declarou Cacá, que tem os patrocínios da Betnacional, ACDelco, PicPay, Tekbond, FP Import e Paraflu.

“Uma frase define a volta de Cacá para a Team RC: ‘o bom filho a casa torna’”, brincou Marcel Campos, gestor da equipe. “Ele teve duas passagens pela nossa equipe. Foi bicampeão da Stock Car e campeão na Endurance. Seu primeiro título lá foi conquistado conosco. Quem sabe conosco ele seja campeão também da NASCAR Brasil”, disse Campos.

O calendário 2025 da NASCAR Brasil terá nove etapas, com início em 23 de março e a etapa final em 7 de dezembro. Confira abaixo as datas e locais de cada etapa:

Etapa 1 - 23/03 - Campo Grande/MS

Etapa 2 - 13/04 - Londrina/PR (#sunsetLondrina)

Etapa 3 - 18/05 - São Paulo/SP (#SprintRace)

Etapa 4 - 15/06 - Viamão/RS (#inverserace)

Etapa 5 - 13/07 - Cascavel/PR (#100miles)

Etapa 6 - 24/08 - Santa Cruz do Sul/RS (#matchpoint)

Etapa 7 - 21/09 - Curvelo/MG (#ovaltrack/#specialedition)

Etapa 8 - 02/11 - Mogi Guaçu/SP (#specialedition)

Etapa 9 - 07/12 - São Paulo/SP (#specialedition)

