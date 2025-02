A NASCAR Brasil acaba de confirmar e anunciar as atrações, os locais e as datas das três etapas do Special Edition na temporada 2025. O campeonato contará com 21 corridas em nove etapas e oito diferentes circuitos, sempre eclético e com atrativos que simbolizam a diversidade do calendário.

As seis etapas (12 corridas) do Campeonato Brasileiro estão mantidas e três das nove etapas da temporada (nove corridas) serão destinadas ao torneio Special Edition. Da somatória dessas séries - Campeonato Brasileiro e Special Edition - sairá o campeão do Overall. Os pilotos podem acelerar sozinhos ou em duplas.

O Special Edition ficou marcado para as três últimas etapas nos autódromos de Curvelo (MG), Mogi Guaçu (SP) e São Paulo (SP). Após a abertura no Autódromo de Campo Grande (MS) a cada etapa uma atração. A cidade de Londrina receberá a segunda etapa com a já tradicional largada ao anoitecer, nomeada como #SunsetLondrina.

Nos circuitos gaúchos de Viamão e Santa Cruz do Sul - praças a confirmar - também permanecem as atrações como Inverse Race e Match Point com a definição do Campeonato Brasileiro, respectivamente nos dias 15 de junho e 24 de agosto.

A prova no recém-inaugurado traçado oval - batizado com o nome da categoria “NASCAR Brasil” - no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG), será repetida na sétima etapa, no dia 21 de setembro, e marcará a abertura do Special Edition 2025.

A terceira etapa e a final do campeonato acontecerão no Autódromo Internacional José Carlos Pace, em Interlagos (SP), marcadas, respectivamente, para o dia 18 de maio e o dia 07 de dezembro. Além destes circuitos, está confirmado o retorno da competição ao Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), na oitava etapa, em 02 de novembro.

Os campeões serão laureados na cerimônia de premiação da NASCAR Awards, nos Estados Unidos, ao final da temporada.

A NASCAR Brasil Series conta com o apoio da Chevrolet, Pirelli, Frum e fornecedores oficiais Militec1, Servitec, Nano4you, Tecpads, Sparco, Zanoello e Graxa.

Confira abaixo o calendário da NASCAR Brasil 2025:

Etapa 1 - 23/03 - Campo Grande/MS

Etapa 2 - 13/04- Londrina/PR (#sunsetLondrina)

Etapa 3 - 18/05 – São Paulo/SP (#SprintRace)

Etapa 4 - 15/06 - Viamão/RS (#inverserace)*

Etapa 5 - 13/07 - Cascavel/PR (#100miles)

Etapa 6 - 24/08 - Santa Cruz do Sul/RS (#matchpoint)*

Etapa 7 - 21/09 - Curvelo/MG (#ovaltrack/#specialedition)

Etapa 8 - 02/11 – Mogi Guaçu/SP (#specialedition)

Etapa 9 - 07/12 – São Paulo/SP (#specialedition)

*Praças a confirmar

