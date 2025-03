A NASCAR Brasil Series completa a sua primeira etapa de 2025 neste domingo, em Campo Grande (MS), abrindo assim a terceira temporada desde que assumiu o nome da categoria que é a maior do continente americano.

A grande novidade fica por conta da gestão de carros e pilotos, deixando de ter apenas um 'dono' para ter a divisão entre equipes profissionais, gerando, naturalmente, uma maior competitividade e novas rivalidades.

Como consequência, pilotos do alto escalão foram chamados, como Rubens Barrichello, Cacá Bueno, Galid Osman, Gianluca Petecof, além de contar com o retorno de Thiago Camilo e a manutenção de nomes como Gabriel Casagrande, Julio Campos e Vitor Genz, que já faziam parte do certame.

As equipes administram seis carros nesta primeira temporada. MX Vogel, do experiente Mauro Vogel, Full Time, de Maurício Ferreira, RMattheis, de Rodolpho Mattheis, além do RC Team, de Marcel Campos, filho de Rosinei Campos, o Meinha. Todos eles com experiência e títulos nas principais categorias nacionais, como Stock Car, Endurance Brasil, F4 Brasil, entre outras.

Muito além dos pilotos e dos nomes das equipes, chegaram à NASCAR Brasil este ano os profissionais desses times, gerando assim uma oportunidade extra para mecânicos, engenheiros, ajudantes etc.

O Motorsport.com conversou com exclusividade com os pilotos que chegaram agora, Rubens Barrichello e Cacá Bueno (que chegou a fazer uma etapa em 2024), além de Gabriel Casagrande, que teve na NASCAR Brasil títulos nos últimos dois anos e sempre se encantou pelo campeonato.

"Eu sou um apaixonado por velocidade", disse Barrichello. "Quando eu vi que a Full Time tinha migrado para a NASCAR Brasil, e conhecendo muito o Thiago Marques, eu sei que ele está colocando de pé algo que pode ser especial, então, eu realmente venho para cá por pura adrenalina, por vontade de continuar andando enquanto meu corpinho aceitar. E estou muito feliz, estou aqui iniciando uma nova carreira."

Já Cacá Bueno ressaltou que sempre buscou mais de uma categoria para trabalhar e que o 'pacote' oferecido pela NASCAR Brasil o atraiu mais do que outras possibilidades.

"Se você olhar minha carreira inteira, dificilmente eu fiz uma categoria só. Acho que isso deve ter acontecido, talvez, ano passado, mas em todos os outros anos, eram duas temporadas (paralelas)."

"Ano passado eu testei alguns modelos. Fiz uma etapa do TCR South America, uma da NASCAR Brasil e dei uma analisada no mercado como um todo. Acho que a NASCAR era a que dava a melhor plataforma para eu continuar ativando, para falar com o meu público durante mais finais de semana, para ativar os meus patrocinadores mais finais de semana dentro de um evento bacana."

Gabriel Casagrande já conhece o ecossistema da NASCAR Brasil, mesmo antes de a categoria ter a mudança de nome em 2023, ainda na GT Sprint Race. Campeão em 2024, ele lembrou que outro nome ajudou a trazer mais pilotos de ponta e vê a categoria como uma grande chance de somar mais rodagem aos pilotos.

"A NASCAR Brasil é uma categoria que está crescendo e, realmente, até o ano passado, a gente não tinha tantos nomes da Stock Car, mas o próprio Thiago Camilo foi quem começou esse movimento, antes de 2021, foi ele que fez o convite para que outros pilotos viessem correr na categoria."

"Ano passado eu consegui viabilizar minha participação aqui, também pensando em ter mais tempo de pista, em estar mais tempo competindo, a NASCAR veio num excelente momento e hoje a gente vê um campeonato que está ainda mais consolidado, agora com equipes."

"É só o começo"

Juntamente com Carlos Col, Thiago Marques tem seu nome citado de 10 entre 10 pilotos quando assunto é a maneira como lida com a categoria. A credibilidade, segundo o ex-piloto, é o que vem atraindo cada vez mais o interesse da indústria do automobilismo brasileiro.

"Eu acho que sim", disse Thiago quando perguntado se a NASCAR está agitando o mercado do automobilismo brasileiro. "É um planejamento que a gente fez lá trás, desde 2012, sempre evoluindo, planejando, com os pés no chão."

"Dá para falar que a mudança da gestão para as equipes é a maior mudança para a temporada 2025, então era o momento disso, já era um planejamento que a gente tinha lá trás para que isso ocorresse, também seguindo a linha da NASCAR americana"

"Estamos com as principais equipes e os principais pilotos do Brasil então isso é um motivo de orgulho, é o resultado de um trabalho que eu e o Carlos Col estamos fazendo e junto com isso vêm grandes marcas, vêm grandes emissoras, grandes patrocinadores em geral, boas ativações no autódromo que a gente já está planejando durante o ano, envolvimento com as montadoras então é uma cadeia que está se construindo de uma forma realmente muito legal."

Quando desafiado a responder onde a NASCAR Brasil chegará, Thiago cravou: "Não sei onde vai chegar, mas eu posso te confirmar que a gente só está no começo. Tem muito trabalho pela frente e tenho certeza que eu e o Col planejamos diariamente, dia e noite, falando nisso com boas expectativas para o futuro", concluiu.

