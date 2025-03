Maior campeão da história da Copa Truck com três títulos, Felipe Giaffone terá os dois filhos acelerando nas mesmas pistas em um projeto inédito. Além de Nic, seu companheiro na equipe Giaffone Mission Zero em 2025, Felipe também acompanhará de perto as primeiras provas do filho mais novo, Tito, que guiará na Nascar Brasil pela Full Time Sports. As duas competições dividem os mesmos autódromos durante os finais de semana desta temporada.

Nic e Felipe apresentaram o layout inédito de seus caminhões nesta terça-feira (11), em evento exclusivo para convidados realizado no Kartódromo Granja Viana, em Cotia (SP).

“Vai ser muito especial ter no mesmo evento meus dois filhos juntos, o Nic na Truck e o Tito também estreando em uma categoria de alto nível com grandes pilotos na Nascar Brasil. Em relação ao caminhão, estamos muito contentes em fazer essa revelação e inclusive o meu truck foi desenvolvido totalmente do zero pelo time de engenharia da Volkswagen, enquanto que o meu caminhão de 2024 está passando para as mãos do Nic”, explica Felipe, que é heptacampeão brasileiro de Truck.

Nic destaca como tem sido receber as dicas e conselhos do pai para iniciar sua primeira temporada nos caminhões após ser campeão da USF Juniors nos Estados Unidos e também ter se destacado em outras categorias do automobilismo, como F4 Brasil e USF2000.

“A expectativa para a estreia é a melhor possível. Tenho recebido um grande apoio da minha família, da equipe e dos nossos patrocinadores. Será um ano de muito aprendizado e vou fazer o meu melhor dentro da pista para me adaptar o mais rápido possível para brigar por pódios e bons resultados”, diz Nic, que vai correr na classe Super Truck Elite.

A equipe Giaffone Mission Zero segue com a proposta de continuar utilizando as pistas como laboratório para testes com o caminhão VW Meteor, em uma jornada em direção a zerar a emissão de carbono deste veículo, a partir de uma série contínua de inovações. A parceria envolve a Volkswagen Caminhões e Ônibus com a CBMM, Ciser, Giaffone Electric e a R9 Competições. Em 2025, os testes com o caminhão híbrido de Felipe seguirão ocorrendo em treinos privados ou sem cronometragem oficial.

Com boa expectativa pela sua primeira temporada no automobilismo após as conquistas no kart, Tito também exibiu o visual de seu Nascar e acredita que 2025 será um ano de bastante aprendizado nos carros.

“Eu estou tendo minhas primeiras experiências com carro de tração traseira, então é um grande desafio para mim. Fiz um primeiro dia de treino e curti bastante o carro, então estou animado para disputar essa temporada de estreia pela equipe Full Time”, diz Tito.

As temporadas da Copa Truck e da Nascar Brasil serão iniciadas em Campo Grande (MS), nos dias 22 e 23 de março.

