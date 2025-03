NASCAR Brasil: Nick Monteiro é confirmado pela MX Vogel

Nick Monteiro garante a última vaga pela MX Vogel na NASCAR Brasil 2025. O piloto de 20 anos, que corre com licença norte-americana, vai comandar o Ford Mustang #9.

"Quero agradecer demais ao meu pai por tudo que ele fez e faz por mim, ao Beto Monteiro um grande parceiro e coach e a todos os meus treinadores e como também a todos que estão fazendo parte desse grande projeto. Bora pra cima", disse Nick.

Monteiro, natural de Pembroke Pines na Flórida (EUA), iniciou carreira no kart, disputou a Fórmula 4 brasileira em 2022, e em 2023 iniciou a carreira no automobilismo americano com a equipe DEForce na USF Pro, prova a qual competirá pela terceira temporada.

