Líder da NASCAR Brasil, Léo Reis disputa neste final de semana, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel (PR), a sexta etapa da temporada 2024. Depois de participar da primeira parte do torneio Special Edition, o piloto do carro #32 busca um bom resultado na etapa de prova única, com distância de 100 milhas (160 km).

Atual campeão da classe PROAM, Léo tem uma campanha das mais fortes: são duas vitórias e sete pódios, além de duas poles. O piloto vive uma boa expectativa para essa prova inédita e que difere das demais etapas, quando são realizadas duas provas de 25 minutos.

"Nós vamos buscar manter a liderança do campeonato”, disse Léo. “Pela primeira vez na categoria a gente vai ter uma corrida de 100 milhas, em Cascavel. Vai ser uma dinâmica diferente para todo mundo. Vamos acertar o carro durante os treinos e nos preparar para a estratégia da corrida. O objetivo é somar o máximo de pontos e brigar pela vitória”.

As atividades da NASCAR Brasil começam nesta sexta-feira. No sábado haverá dois treinos livres e classificação marcada para 16h. A etapa será fechada com a corrida às 11h no domingo. A corrida será transmitida ao vivo na Motorsport.tv Brasil, no YouTube.

