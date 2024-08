O piloto curitibano Léo Torres aceitou o convite e dividirá o volante do carro #12 com o conterrâneo Edson Reis, durante a disputa da Etapa 100 milhas da NASCAR Brasil, que será realizada neste final de semana (de 31 de agosto a 1º de setembro) no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel (PR).

Com a inclusão do piloto, que é bicampeão da categoria, o carro correrá na prova inédita patrocinado pela Maxon Oil. Na etapa, serão 50 pontos em jogo, na única corrida de longa duração, nos 3,058 quilômetros de pista do oeste paranaense.

Torres também tem uma relação especial com Cascavel. “Adoro este circuito. É uma pista muito desafiadora, com subidas e descidas, além da curva mais rápida do Brasil. Então é sempre emocionante correr lá. Já venci corridas por lá e isso nos faz gostar cada vez mais do circuito”, afirmou.

Para Edson Reis, Torres pode trazer um impulso no ânimo da Maxon Racing no próximo desafio. “Ter um campeão da categoria entre nós é um prazer e uma honra. Estou certo que esta parceria nos trará mais competitividade, além do intercâmbio na pilotagem, e feliz que ele tenha aceito o convite para dividirmos o carro. É um incentivo a mais para que conquistemos bons resultados nesta segunda metade da temporada.

Reis também destaca a vertente velocista que a cidade de Cascavel respira. “É uma das mais rápidas do país. A pista do Zilmar Beux foi onde eu praticamente aprendi a correr de carro. Acho uma pista incrível, divertida e gostosa de andar. Tenho certeza que proporcionaremos um verdadeiro espetáculo para a audiência. O povo cascavelense é muito acolhedor e gosta de velocidade”, revela o ‘gentleman driver’.

O campeão afirma que a estratégia para a etapa #100Miles ainda é incógnita. “Precisamos conversar e ver nos treinos como cada um de nós se sai. Depois disso, poderemos pensar em algo em relação à estratégia. Mas o certo é que vamos nos divertir muito, com esse novo formato. Estou ansioso para acelerar e, como sempre, vou fazer o máximo para conquistar um bom resultado”, promete.

