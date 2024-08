Líder da NASCAR Brasil, Léo Reis disputa neste final de semana, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), a quinta etapa da temporada, e que abre a disputa da Special Edition, torneio com duas etapas dentro do campeonato. O líder da tabela de classificação dividirá a pilotagem do carro número 32 com Thiago Lopes, de quem é coach, e espera manter a boa fase no ano.

Reis acumula na atual temporada da NASCAR Brasil duas vitórias, sete pódios e duas pole positions em quatro etapas. Agora, com o início da Special Edition, o piloto busca mais um título na temporada ao lado de Lopes. Este torneio tem sua premiação feita nos Estados Unidos, junto da cerimônia que entrega os troféus de campeões para as principais divisões da categoria americana.

“Semana de Special Edition da NASCAR Brasil em Interlagos. Vou contar com o Thiago Lopes para encarar esse desafio, e vamos buscar este título em dupla. Já formamos dupla em outras oportunidades e a experiência é sempre muito bacana. A gente sempre foi competitivo, e a expectativa desta vez não é diferente. Vamos trabalhar e brigar pela vitória”, disse Léo Reis.

As atividades da NASCAR Brasil começam nesta sexta-feira, com o treino extra às 12h55 e o primeiro treino oficial, às 15h45. No sábado terá o último treino livre do final de semana, a classificação e as duas primeiras corridas, marcadas para 14h20 e 17h40, respectivamente. A etapa será fechada com a corrida 3, às 13h55 de domingo. Todas as corridas serão transmitidas na Motorsport.tv Brasil.

