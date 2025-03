NASCAR Brasil 2025 começa com treino oficial em Campo Grande

Finalmente a espera acabou e nesta sexta-feira (21) os roncos dos motores das máquinas da NASCAR Brasil tomaram conta do Autódromo Internacional Orlando Moura, em Campo Grande (MS).

O dia começou com o shakedown, às 13h40, seguido de um treino extra, exclusivo para os competidores da Challenge, às 14h10.

O primeiro treino oficial da temporada teve início às 17h10, horário de Brasília, e aí sim aquele som característico da NASCAR Brasil – aceleradas e reduzidas com motor rodando em giro alto – ecoou como uma sinfonia que há meses não se ouvia.

O circuito técnico do Orlando Moura colocou à prova a velocidade e as habilidades dos competidores nas curvas de baixa e média velocidade. O traçado de 3.433 metros de extensão tem uma das retas mais longas do país, com 960 metros de comprimento. Em contrapartida, nove curvas exigem o controle entre aceleração e frenagem.

Os mais rápidos no primeiro treino foram Jorge Martelli, da Challenge, seguido da dupla formada por Julio Campos e Alex Seid, da NBR. Martelli completou o percurso em 1min37s269, com seu Chevrolet Camaro #87 da Team RC, enquanto a dupla Campos/Seid registrou 1min37s323 com o Ford Mustang #7 da MX Vogel.

“Todo o treino a gente acaba focando bastante em economizar pneus. Esta é minha segunda vez neste circuito e é um traçado que gostei muito, me adaptei rápido. É uma pista em que é preciso ter bastante cuidado com a aderência do asfalto. Mas com uma boa estratégia tudo dará certo no final de semana”, comentou Martelli, que venceu o Campeonato Brasileiro da NASCAR em sua categoria em 2024.

“O carro é muito rápido, a equipe está de parabéns, pois teve um trabalho ágil. A gente tem que realmente guardar pneu”, reforçou Julio Campos.

Os pilotos estreantes na NASCAR Brasil, entre eles Cacá Bueno e Rubens Barrichelo, aproveitaram este primeiro treino oficial para se adaptarem aos novos carros e à pista. Bueno fez o quinto menor tempo do dia, e Barrichello, o nono.

“Brinquei que o que eu espero é a vitória. Ganhar todas, fazer todas as poles. Entro pensando nisso, mas a gente sabe que não é possível. Então, trabalhando dentro da realidade, é brigar pelo título. Se a gente, no longo prazo, brigar por títulos, vai ganhar alguns. Tem de estar sempre na briga, chegando ao final do ano com chances. Eu escolho uma equipe que já me entregou isso muitas vezes”, comentou o estreante Cacá Bueno, se referindo a bons resultados que teve anteriormente com sua equipe Team RC em outras modalidades do automobilismo.

Amanhã, os competidores terão um dia intenso, com o segundo treino oficial, às 9h40, e os classificatórios com a disputa do Top Qualifying para os seis primeiros pilotos definindo os grids de largada, a partir das 13h10. O dia será encerrado com a tão esperada primeira corrida do ano, às 17h15 (horário de Brasília).

No domingo, 23, a largada final será a partir das 14 horas (horário de Brasília).

Confira os tempos do primeiro treino oficial da NASCAR Brasil 2025:

1) #87 JORGE MARTELLI (CHA), Chevrolet, RC Team, 1:37.269

2) #7 JÚLIO CAMPOS/ALEX SEID (BRA), Ford, MX Vogel, 1:37.323

3) #83 GABRIEL CASAGRANDE (BRA), Ford, MX Vogel, 1:37.337

4) #8 ALFREDINHO IBIAPINA(R) (CHA), Ford, Full Time, 1:37.724

5) #0 CACÁ BUENO (BRA), Chevrolet, RC Team, 1:38.014

6) #57 FELIPE TOZZO (CHA), Chevrolet, RC Team, 1:38.117

7) #28 GUI BACKES (CHA), Ford, Vogel, 1:38.164

8) #2 LÉO TORRES (BRA ), Ford, Vogel, 1:38.237

9) #91 RUBENS BARRICHELLO (BRA), Ford, Full Time, 1:38.402

10) #15 TITO GIAFFONE(R) (CHA), Ford, Full Time, 1:38.682

11) #99 GALID OSMAN (BRA), Chevrolet, RC, 1:38.758

12) #11 WITOLD RAMASAUSKAS (BRA), Chevrolet, RC, 1:38.820

13) #16 ANTONIO JUNQUEIRA (CHA), Ford, MX Vogel, 1:38.845

14) #21 THIAGO CAMILO (BRA), Ford, Full Time, 1:38.953

15) #14 THIAGO LOPES (CHA), Ford, Full Time, 1:39.057

16) #37 RAPHAEL TEIXEIRA (BRA), Chevrolet, RMatheis, 1:40.060

17) #4 CAYAN CHIANCA (BRA), Chevrolet, RMatheis, 1:40.269

18) #22 VICTOR ANDRADE (BRA), Ford, Full Time, 1:40.294

19) #39 MARCEL JORAND (CHA), Chevrolet, RMatheis, 1:40.659

20) #46 VITOR GENZ (BRA), Chevrolet, RMatheis, 1:41.569

21) #56 GABRYEL ROMANO (CHA), Chevrolet, RMatheis, 1:41.920

22) #3 GIANLUCA PETECOF (BRA), Chevrolet, RMatheis, 1:42.097

23) #10 ADALBERTO BAPTISTA (CHA), Chevrolet, RC Team, sem tempo

24) #9 NICk MONTEIRO (CHA), Ford, MX Vogel , sem tempo

