NASCAR Brasil: Ricardo Zonta ‘reestreia’ na categoria em Londrina

A NASCAR Brasil dá o pontapé inicial para a segunda etapa da temporada de 2025 em Londrina, no Paraná. Um nome de peso chega para deixar o grid da categoria ainda mais competitivo: Ricardo Zonta.

Campeão Mundial de GT, ex-piloto da Fórmula 1 e um dos astros da Stock Car, entre outras participações em campeonato do Brasil e do mundo, Zonta não fará uma estreia, propriamente dita. Ele mesmo explicou que já teve contato com os carros categoria, quando ainda tinha o nome de Sprint Race.

“Corri em 2017 para uma corrida de convidados em Interlagos em uma prova noturna e, por sorte, ganhamos. E neste ano a Shell está com um carro exclusivo na NASCAR Brasil e me convidaram para voltar a correr aqui.”

Zonta salientou que ainda não está certo sobre a continuidade na atual temporada: “Ainda não sei se vou fazer o campeonato inteiro, mas esta etapa de Londrina estamos aqui para aprender o máximo possível sobre o carro, sobre a categoria e vamos ver no decorrer do campeonato se consigo ou não”, completou.

A programação da NASCAR Brasil em Londrina prevê a realização do TL1 ainda nesta sexta-feira, às 17h35. Neste sábado o TL2 será às 11h40, o quali às 14h15 e a corrida 1, a Sunset Race, às 17h30. No domingo, a etapa se fechará com a corrida 2 às 13h20.

Tudo dos TREINOS LIVRES no BAHREIN, com BORTOLETO EM AÇÃO | SEXTA-LIVRE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Max vem para o penta ou vitória é OCASIONAL? Bortoleto vítima, Ferrari devendo! Fred Sabino, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!