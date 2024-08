NASCAR Brasil: Andrade disputa Special Edition de olho na Overall

Embalado pela vitória conquistada no Autódromo Potenza, a segunda na temporada, o paulista Victor Andrade chega animado para a quinta etapa da NASCAR Brasil, prevista para o Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A etapa marca a abertura da Special Edition, campeonato de duas etapas dentro do calendário, que também conta pontos para o título Overall.

“Estou muito animado para a Special Edition, que é mais uma oportunidade de título dentro da temporada. Porém, estou pensando no título Overall, e este final de semana é muito importante, com muitos pontos em jogo”, comenta o piloto que é patrocinado pela XBRI Pneus, atual vice-líder do campeonato.

A tempo tem um formato especial e contará com a participação de um piloto da Nascar Norte-americana. Daniel Suárez participará das corridas, assim como já aconteceu com Paul Tracy na temporada passada.

“Dividir a pista com um piloto da NASCAR Cup Series é sempre uma experiência muito legal. A etapa terá um formato diferente, especialmente no treino de classificação. São apenas duas voltas, não é fácil, mas é muito importante não errar no quali para ter boas posições de largada que podem ser essenciais para um bom resultado”, afirmou Victor Andrade.

A programação da Special Edition será aberta na sexta-feira, com treino extra e treino livre, às 12h55 e 15h45. No sábado, acontece mais um treino livre, às 8h30, última atividade antes do classificatório marcado para 12h10 e das corridas previstas para 14h30 e 17h50. A corrida final da etapa será no domingo, às 14h45. A Motorsport.tv Brasil exibe ao vivo toda a emoção do fim de semana.

