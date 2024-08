Edson Reis, titular do ER#12 na NASCAR Brasil, mira bons resultados para a temporada 2024 para a disputa da Special Edition, torneio que corre em paralelo ao campeonato nacional da categoria e que terá início neste final de semana – 3 e 4 de agosto – no Autódromo Internacional José Carlos Pace, em Interlagos, na Capital Paulista. Em 2023, o curitibano conquistou o vice-campeonato pela divisão AM.

A pista de Interlagos traz boas impressões ao curitibano. “É, sem dúvida, onde acelerei por mais vezes, mas nunca consegui uma vitória por lá pela NASCAR Brasil. Ela tem um trajeto muito técnico, com vários pontos para cruciais que precisam de maior atenção. Nossa principal estratégia será conquistar um lugar no grid o mais frente possível, ter calma e buscar as ultrapassagens necessárias durante as provas, fazer corridas bem conscientes, pensando em ter um bom desempenho neste torneio. Eu tenho treinado muito em simuladores, estudei minuciosamente a pista e acredito que estou preparado”, revela.

Reis também tem recordações interessantes sobre sua estreia no torneio na temporada passada da NASCAR Brasil. “Uma disputa divertida, frenética, no qual cada minuto na pista importa. Foi fantástico, muito louco e acima de tudo, show de bola”, dispara o piloto curitibano que tem cidadania portuguesa.

O Special Edition, que corre simultâneo ao campeonato nacional da categoria, tem formato e regras diferenciados. Nessas etapas especiais, cada carro poderá ser pilotado um ou dois pilotos inscritos e, no final de cada evento, estes pontuam e se classificam em suas respectivas classes (NASCAR Brasil e Challenge).

