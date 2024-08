Uma montanha-russa de emoções. É assim que podeos definir o fim de semana de Daniel Suárez em São Paulo, após disputar a quinta etapa de 2024 da NASCAR Brasil Series, a primeira do minitorneio Special Edition.

A oportunidade de correr no Brasil aconteceu pela pausa de dois finais de semana da NASCAR Cup Series, dando ao piloto mexicano, que recentemente conseguiu a cidadania americana, a oportunidade de se casar e competir no mítico autódromo José Carlos Pace.

O matrimônio, contraído na última terça-feira com Julia Piquet, filha do tricampeão mundial de F1 Nelson Piquet, certamente foi um dos pontos altos da sua vida particular, mas os dias seguintes certamente marcaram a sua vida profissional.

Na sexta-feira, com dois treinos, Suárez teve seu primeiro contato com o carro da NASCAR Brasil, que é diferente do maquinário que está acostumado. O motor V6 de 300 cavalos da categoria brasileira, versus o Next Gen, Chevrolet V8 de 670 cavalos na maioria das corridas, preparado pela equipe Trackhouse Racing.

Daniel Suarez Foto de: Luciano Santos

Os primeiros resultados foram promissores: liderança nas duas sessões, sendo uma delas apenas com novatos. No sábado, no treino classificatório, Suárez conseguiu um bom tempo, terminando na quarta colocação, a quase quatro décimos de Gabriel Casagrande, o líder.

O fim de semana de Special Edition da NASCAR Brasil prevê três corridas, diferentemente do campeonato nacional, com duas provas. E logo na primeira, Interlagos viu um piloto completamente adaptado ao carro, que pôde se utilizar do estilo, considerado agressivo, visto nos Estados Unidos.

Mesmo assim, aos olhos do público e da mídia do Brasil, a punição de 5 segundos recebida por Suárez pela disputa com Léo Torres, atual campeão da NASCAR Brasil, foi um espanto, já que ela não é normalmente vista na grande maioria das outras categorias brasileiras.

Oficialmente, Suárez terminou na sexta posição e, como consolo, as palavras de Torres, que admitiu que a disputa entre eles não era para punição.

Azar na primeira, ‘sorte’ na segunda. Na Sunset Race, corrida que foi iniciada junto com o pôr do sol em Interlagos, Suárez conseguiu colocar em prática velocidade e o novo aprendizado das regras brasileiras e mesmo na escuridão, viu o jovem Lucas Mendes cruzar em primeiro na linha de chegada, mas ser punido por uma série de incidentes, dando ao mexicano sua primeira vitória em Interlagos.

Daniel Suarez comemora vitória em Interlagos Foto de: Luciano Santos

O triunfo colocou Suárez como o primeiro piloto a vencer em um mesmo ano em três campeonatos diferentes da NASCAR em diferentes países, já que ele foi P1 na Cup Series em Atlanta e venceu pela NASCAR México no início do ano em Los Angeles, quando a categoria foi preliminar da corrida do Clash, prova que não conta pontos na NASCAR EUA.

A soma dos pontos nas duas primeiras corridas – critério para a formação do grid da terceira prova – colocou Suárez na pole position do evento principal do fim de semana em Interlagos.

Após dominar boa parte da prova, o mexicano teve que lidar com dois dos grandes pilotos da atualidade do automobilismo brasileiro: Gabriel Casagrande e Julio Campos. A disputa frenética, especialmente na metade final da corrida, deixou os fãs nas arquibancadas empolgados.

Casagrande superou Suárez quando restavam cerca de três minutos para o final. O mexicano tentou dar o troco, mas acabou errando na abertura da última volta. Ele acabou também sendo ultrapassado por Campos, terminando na terceira posição.

Chateado pela perda da vitória? Longe disso.

“Foi uma corrida muito divertida”, disse Suárez após a prova. “Casagrande e Campos, são ótimos pilotos, fizeram um ótimo trabalho.

“A corrida foi divertida, agressiva, mas divertida. Eu gostei. Eu queria estar um pouco mais rápido para ficar à frente, mas eles estavam um pouco melhores do que eu e eventualmente conseguiram me derrotar.”

Fazendo uma avaliação geral do fim de semana, Suárez foi positivo até mesmo com a frustração da punição na primeira corrida.

“Foi ótimo, foi muito divertido correr aqui na Interlagos e aprender muito sobre a corrida, sobre os carros, sobre os pilotos e sobre as regras também. Em geral, foi um fim de semana muito positivo.”

E se puder retornar a São Paulo para competir... “Espero que um dia eu possa voltar e correr de novo”, concluiu.

