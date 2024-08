A NASCAR Brasil fechou a etapa de Interlagos neste domingo (04), a primeira rodada da Special Edition, com um grande espetáculo para quem gosta de corridas competitivas.

A vitória ficou com Gabriel Casagrande, atual campeão do minitorneio da categoria, após superar Julio Campos e Daniel Suárez, mexicano da NASCAR Cup Series, convidado deste fim de semana.

A prova foi dominada pelos três primeiros, com Suárez liderando boa parte da prova, mas acabou sucumbindo após o crescimento de Casagrande nos últimos mintos. Campos garantiu a segunda posição e a P1 na classe Challenge, já que divide o carro com Felipinho Tozzo.

A Corrida

Daniel Suárez foi o pole position da prova, tendo ao seu lado o novato Vitor Andrade. A largada foi limpa, com o mexicano mantendo a ponta.

Na segunda volta, Lucas Mendes acabou atingido por Marcel Jorand no S do Senna, mas não trouxe a necessidade de safety car.

Com 13 minutos para o final, Antônio Junqueira tocou na traseira de Jorge Martelli no final da reta principal, com ambos parando nas barreiras próximas ao S do Senna, trazendo o safety car.

Junqueira foi excluído pelos comissários da prova.

Na relargada, Julio Campos e Gabriel Casagrande ocuparam a segunda e terceira posições, respectivamente.

Os três primeiros protagonizaram um verdadeiro show na pista. Suárez conseguiu segurar a ponta o quanto pôde, mas Casagrande se sobressaiu primeiro sobre Campos e depois sobre o mexicano, quando restavam menos de três minutos.

Usando o NASCAR Boost, Suárez voltou à liderança na abertura da última volta, mas errou no S do Senna e ‘devolveu’ a P1. Casagrande agradeceu, para não perder mais. Ainda deu tempo para Campos terminar na segunda colocação, sendo o melhor na Challenge.

A próxima etapa da NASCAR Brasil Series acontece em Cascavel, no dia 1º de setembro.

Resultado

Pos No. Piloto Cat Dif. 1 83 GABRIEL CASAGRANDE /A SEID BRA 2 57 JULIO CAMPOS /FE TOZZO CHA 0,453 3 91 DANIEL SUAREZ BRA 0,842 4 2 LEO TORRES BRA 5,963 5 20 RAFA DIAS BRA 6,494 6 32 LEO REIS(R) /T LOPES(R) BRA 6,609 7 46 VITOR GENZ /A SCHERER(R) BRA 6,643 8 99 LUAN LOPES(R) BRA 8,668 9 28 GUI BACKES CHA 10,177 10 77 VALDENO BRITO /D GONDRA J BRA 10,463 11 12 EDSON REIS CHA 18,083 12 22 VICTOR ANDRADE(R) CHA 19,463 13 56 GABRYEL ROMANO(R) CHA 20,633 14 78 LEO YOSHII CHA 20,808 15 1 NICK MONTEIRO(R) CHA 25,059 16 4 CAYAN CHIANCA(R) BRA 1:43.866 17 44 ANTONIO DE CARVALHO(R) CHA 1 Lap 18 81 RAFA SEIBEL CHA 2 Laps 19 63 ZEZINHO MUGGIATI(R) /L TRO CHA 2 Laps 20 13 WITOLD RAMASAUSKAS(R) BRA 2 Laps

Veja como foi

