Neste fim de semana acontece a última etapa da temporada de 2024 da NASCAR Brasil Series, no novíssimo circuito oval de Curvelo, interior de Minas Gerais.

Apesar de o clima de decisão tomar conta, a próxima temporada já começa a ganhar forma. Neste sábado (16) a categoria divulgou as datas para o calendário de 2025.

A novidade fica por conta da quantidade de etapas, nove, uma a mais que nos últimos anos, com oito rodadas.

O certame começa no dia 30 de março e será finalizado em 7 de dezembro. Os locais ainda estão sendo fechados e serão divulgados em breve.

PROGRAMAÇÃO

Etapa 1 – 30 de março

Etapa 2 – 20 de abril

Etapa 3 – 18 de maio

Etapa 4 – 15 de junho

Etapa 5 – 13 de julho

Etapa 6 – 10 de agosto

Etapa 7 – 21 de setembro

Etapa 8 – 26 de outubro

Etapa 9 – 07 de dezembro

Veja como foi a primeira corrida no oval de Curvelo da NASCAR Brasil

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MARI BECKER SEM CENSURA: o CAOS em SP, F1 na Band, DRAMAS de 2024 e AUGE de Verstappen contra Norris

Your browser does not support the audio element.

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!