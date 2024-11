A NASCAR Brasil Series entrou para a história do automobilismo brasileiro ao realizar a primeira corrida em um circuito genuinamente oval, neste sábado em Curvelo, no interior de Minas Gerais, em etapa válida pela final da Special Edition e do campeonato Overall.

O grande nome da corrida de 20 minutos foi Cayan Chianca, que teve que batalhar contra Léo Torres e Thiago Lopes para ser o primeiro vencedor nesse tipo de traçado no País.

Lopes teve que se conformar com o segundo posto e Torres, que liderou boa parte da prova, foi o terceiro.

Neste domingo acontece a etapa decisiva que definirá os campeões da Special Edition, Overall e Rookie of the Year, com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Resultado

1) #4 Cayan Chianca (Rookie), Ford, Reviv Race Engineering, 34 voltas, 20m15s571

2) #32 Thiago Lopes / Léo Reis (Rookie), Ford, Unnika Racing, a 0s305

3) #2 Léo Torres, Ford, Maxon Racing, a 0s460

4) #13 Witold Ramasauskas (Rookie), Ford, Unnika Racing, a 0s791

5) #16 Antonio Junqueira, Ford, Unnika Racing Team, a 3s053

6) #27 Lourenço Beirão, Chevrolet, Reviv Race Engineering, a 4s288

13) #83 Alex Seid / Gabriel Casagrande, Chevrolet, Unnika Racing Team, a 7s482

14) #14 Arianna Casoli, Chevrolet, Reviv Race Engineering, a 10s069

Não completaram 75% da prova

15) #46 Arthur Scherer/ Vitor Genz, Ford, Singus Competition, a12 voltas

16) #99 Luan Lopes (Rookie), Chevrolet, Maxon Racing, a 18 voltas

Veja como foi

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MARI BECKER SEM CENSURA: o CAOS em SP, F1 na Band, DRAMAS de 2024 e AUGE de Verstappen contra Norris

Your browser does not support the audio element.

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!