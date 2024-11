Victor Andrade foi o grande nome da corrida 1 da categoria Challenge da NASCAR Brasil Series neste sábado, na estreia do oval de Curvelo, interior de Minas Gerais.

O jovem de 20 anos largou da pole position e sempre controlou as ações, mas nunca com tranquilidade, recebendo a pressão Jorge Martelli e também de Gui Backes, nas voltas finais.

Com os resultados, o filho da lenda da Copa Truck Roberval Andrade, se tornou o campeão do Overall, da Special Edition e também do Rookie of the Year.

Backes finalizou em segundo, à frente de Gabryel Romano, Carlos Cunha e Dorivaldo Gondra, que completou o top 5.

Martelli, que brigava com Victor no Overall acabou apenas na sexta colocação, o que possibilitou o título do dono do carro #22.

Neste domingo acontece a etapa decisiva que definirá os seus campeões, com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Resultado

1) #22 Victor Andrade (Rookie / Challenge), Ford, Singus Competition, a 35 voltas, 20m25s611

2) #28 Gui Backes, Chevrolet (Challenge), Maxon Racing, a 0s586

3) #56 Gabryel Romano (Rookie/Challenge), Chevrolet, Unnika Racing Team, a 4s159

4) #63 Carlos Cunha/ Luís Trombini (Rookie/Challenge), Chevrolet, Maxon Racing, a 11s027

5) #8 Dorivaldo Gondra Jr., Chevrolet, Singus Competition, a 16s060

6) #87 Jorge Martelli, (Challenge), Chevrolet, Reviv Race Engineering, a 16s160

7) #44 Antonio Carvalho, Chevrolet, (Rookie/Challenge), Singus Competition, 1m11s781, a 16s704

8) #12 Edson Reis, Ford, Maxon Racing, a 18s292

9) #33 Alexandre Kauê, (Challenge), Ford, Unnika Racing Team, a 31s390

10) #78 Léo Yoshii, (Challenge), Ford, Reviv Race Engineering, 31s408

Não completaram 75% da prova

9) #57 Julio Campos / Felipe Tozzo (Challenge), Chevrolet, Singus Competition, a 31 voltas

10) #1 Nick Monteiro (Challenge/Rookie), Ford, Singus Competition, sem tempo

11) #39 Roberto Possas (Challenge), Chevrolet , Reviv Race Engineering, sem tempo

12) #72 Rafa Seibel, Ford, Reviv Race Engineering, sem tempo

Veja como foi

