O dia foi de muita concentração, bons resultados e celebração para o paulista Victor Andrade. Aos 20 anos, ele cravou três títulos neste sábado ao garantir a pole position e a vitória na primeira corrida da categoria Challenge da NASCAR Brasil, disputada no traçado oval do Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG). Com a soma de 50 pontos, ele não pode mais ser alcançado e levanta os títulos Overall (maior somatória de pontos na temporada), Special Edition (pontuação de duas etapas especiais) e de Rookie Of the Year (melhor piloto jovem da temporada).

“Dei as últimas voltas chorando dentro do carro. Foi um sábado sensacional, desde a pole position e, na corrida, buscando ser o mais consciente possível para manter a liderança mesmo durante as relargadas. Foi sensacional! Quero agradecer à equipe, meus familiares, patrocinadores e todos que torceram”, celebrou o piloto.

Apesar dos títulos já assegurados com uma corrida de antecedência, Victor Andrade quer manter o foco para a corrida marcada para domingo, fechando a temporada.

“Estou bastante aliviado pela conquista dos títulos, mas quero fazer um bom papel neste domingo, com todos os carros das duas categorias na pista”, conta o piloto que precisará trocar os pneus depois de celebrar os títulos com “zerinhos” no meio do circuito oval.

A corrida final do campeonato será disputada neste domingo, às 10h30, com transmissão ao vivo da Motorsport.tv no YouTube.

Veja como foi

