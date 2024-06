A NASCAR Brasil está pronta para desvendar mais um capítulo emocionante de velocidade e adrenalina com a quarta etapa da temporada, que acontecerá no Autódromo Potenza, em Minas Gerais.

Agendado para o próximo final de semana (14 e 15), a pista é uma das novidades do calendário, já que a mudança de Santa Cruz do Sul (RS) para Potenza foi feita devido aos recentes acontecimentos no Rio Grande do Sul.

Dorivaldo Gondra Jr., estará em Potenza pela primeira vez e comentou sobre os desafios que pode enfrentar ao correr em uma nova pista.

"A corrida em Potenza será um verdadeiro teste de habilidade e adaptação para todos os pilotos", comentou Gondra. "Estou empolgado para enfrentar esse novo desafio e mostrar do que sou capaz. Com determinação e foco, tenho certeza de que podemos alcançar grandes resultados."

Além disso, nesta etapa a formação de grid será feito através do formato “Inverse Race”. O Super Pole será definido através de uma “sprint race”, uma corrida de apenas cinco voltas que participam apenas os seis primeiros colocados da classificação.

Após as cinco voltas, os seis primeiros terão suas posições invertidas para a formação do grid para a primeira corrida e o grid da segunda corrida será definido pelo resultado da primeira corrida invertendo, novamente, os seis primeiros.

VILLENEUVE tem RAZÃO sobre RICCIARDO? Ou "BATEU A CABEÇA", como diz Daniel? NARRADOR provoca piloto!

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Márquez na Ducati oficial, Martín na Aprilia: Jorge será sabotado em 2024? E Bagnaia? Mugello e mais

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!