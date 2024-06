Pentacampeão da Stock Car e em preparação para o retorno à categoria no final do mês de junho, Cacá Bueno disputa neste final de semana a quarta etapa da NASCAR Brasil, marcada para o Autódromo Potenza, em Lima Duarte (MG). Além de estrear no traçado de 3.200 metros e na divisão brasileira da categoria americana, o piloto fará sua primeira corrida desde o acidente sofrido durante os treinos em Interlagos que lhe causou a fratura de uma vértebra.

A grande atração do final de semana diz respeito à definição dos grids de largada para a “Inverse Race”. A classificação selecionará os seis mais rápidos para uma corrida classificatória de cinco voltas, com grid invertido em relação a qualificação, com o sexto mais rápido largando na frente. O resultado da prova define as três primeiras filas do grid da corrida 1. Já a segunda prova inverterá as posições de largada com relação ao resultado da corrida classificatória.

“Estou ansioso para retornar a um carro de corrida. Em três décadas de carreira, nunca tinha passado por esta situação de me ausentar das pistas por conta de uma lesão. Foram dois meses parado e será perfeito poder fazer minha recuperação para ganhar ritmo e confiança em uma categoria como a NASCAR Brasil. Com certeza vai me ajudar muito a chegar ainda mais preparado para meu retorno à Stock Car no final do mês no Velocitta”, disse Cacá.

As atividades da NASCAR Brasil terão início nesta sexta-feira, com o treino extra às 15h45. No sábado será marcado pelos dois treinos livres e a classificação, marcada para 16h10. A etapa terá duas corridas no domingo a partir das 9h00 e 14h15, respectivamente. Quali e corridas estarão ao vivo na Motorsport.tv Brasil.

