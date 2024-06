Rodrigo Sperafico aceitou o convite do amigo Jorge Martelli, da equipe Race Engineering Team, para a dividir o Chevrolet #87 na quarta etapa da NASCAR Brasil Series que acontece neste final de semana, dias 15 e 16 de junho, no Autódromo Potenza, localizado na cidade de Lima Duarte (MG).

As corridas serão no formato #InverseRace (GP Santa Cruz) e parte da renda dos ingressos será revertida às vítimas da tragédia das enchentes gaúchas, principalmente em Santa Cruz do Sul (RS), onde seria originalmente o evento.

“Estou feliz em estar novamente no elenco da NASCAR Brasil e voltar a reeditar a parceria de 2022 com Jorge Martelli. Estudei os vídeos do circuito, mas nunca andei nele. A meta é nos divertirmos e trazer um excelente resultado para a nossa dupla, principalmente para que o Jorge possa manter a liderança do campeonato”, comentou Rodrigo, paranaense de 44 anos, natural de Toledo e que reside atualmente em Cascavel.

Martelli ressalta que o campeonato é equilibrado. “O nível dos competidores é elevado na categoria. Espero ter regularidade, manter o foco em fazer bons pontos em todas as corridas”, mencionou o piloto de 36 anos, natural de Chapecó (SC) e que representa a cidade de Tapurah (MT).

Jorge também fará a sua estreia no circuito mineiro. “É um circuito novo pra mim, mas já analisei o traçado e tenho certeza que vai ser muito bom andar nele. Queremos manter o foco em fazermos bons pontos no classificatório e nas corridas”, concluiu. O Motorsport.com exibe todas as emoções da terceira etapa da NASCAR Brasil via Motorsport.tv Brasil no YouTube. Confira todos os horários neste link.

Confira o elenco da quarta etapa, 31 pilotos:

#46 Vitor Genz, Ford, Singus Competition

#57 Felipe Tozzo (Challenge), Chevrolet, Singus Competition

#1 Nick Monteiro (Challenge/Rookie), Ford, Singus Competition

#77 Valdeno Brito / Dorivaldo Gondra Jr., Chevrolet, Singus Competition

#22 Victor Andrade (Rookie / Challenge), Ford, Singus Competition

#0 Cacá Bueno, Ford

#88 Beto Monteiro / Luan Lopes (Rookie), Chevrolet, Maxon Racing

#16 Antonio Junqueira (Rookie), Ford, Unnika Racing Team

#20 Lourenço Beirão/ Rafa Dias, Ford, Maxon Racing

#28 Gui Backes, Chevrolet (Challenge), Maxon Racing

#12 Edson Reis, (Challenge), Ford, Maxon Racing

#63 Giovani Girotto/ Luís Trombini (Rookie/Challenge), Chevrolet, Maxon Racing

#83 Gabriel Casagrande/ Alex Seid, Chevrolet, Unnika Racing Team

#13 Witold Ramasauskas (Rookie), Ford, Unnika Racing Team

#56 Gabryel Romano (Rookie/Challenge), Chevrolet, Unnika Racing Team

#32 Léo Reis (Rookie), Ford, Unnika Racing Team

#24 Brendon Zonta e Alexandre Kauê, (Challenge), Ford, Unnika Racing Team

#27 Sérgio Ramalho / Lucas Mendes, Chevrolet, Race Engineering Team

#39 Marcel Jorand (Challenge), Chevrolet , Race Engineering Team

#87 Jorge Martelli / Rodrigo Sperafico, (Challenge), Chevrolet, Race Engineering Team

#78 Leo Yoshii, (Challenge), Ford, Race Engineering Team

#4 Cayan Chianca (Rookie), Ford, Race Engineering Team

#44 Antonio Carvalho (Rookie/Challenge), Chevrolet, Maxon Racing

Confira os locais e datas (*) da NASCAR Brasil 2024:

Etapa 1 – 17 de Março – Campo Grande (MS)

Etapa 2 – 14 de Abril – Goiânia (GO)

Etapa 3 – 11 de Maio – Londrina (PR) #nightchallenge

Etapa 4 – 16 de Junho – Potenza (MG) #inverserace

Etapa 5 – 04 de Agosto – Interlagos – São Paulo (SP) *

Etapa 6 – 01 de Setembro – Cascavel (PR) #100miles

Etapa 7 – 13 de outubro – Tarumã (RS)

Etapa 8 – 17 de novembro – A confirmar #ovaltrack

* Special Edition

