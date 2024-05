O Autódromo Internacional Ayrton Senna, localizado na cidade de Londrina (PR), será o palco de mais um evento da NASCAR Brasil na temporada 2024. A etapa é nomeada como “Night Challenge” pelo desafiador formato onde uma das corridas é disputada à noite.

Já considerada uma tradição na categoria, a corrida noturna da NASCAR Brasil em Londrina é um grande diferencial, pois adiciona emoção à corrida e dificuldades aos pilotos. Equipados com potentes faróis, os carros vão à pista nos últimos minutos do dia com claridade natural, mas a prova é praticamente toda realizada com o auxílio das luzes dos carros, já que o autódromo não é iluminado.

Lucas Mendes já pode ser considerado um veterano neste modelo de corrida. Disputou as provas em 2022 e 2023, sempre com ótimo desempenho. No ano passado, largando da nona colocação, vinha conquistando muitas posições e marcando as melhores voltas da corrida, mas um problema na assistência elétrica da direção quando já ocupava a quarta posição o fez perder ritmo e colocações. Mesmo assim, com muito esforço físico, concluiu em sétimo.

“Gosto muito do autódromo de Londrina. É uma pista técnica e desafiadora, não tem muita área de escape e qualquer erro pode resultar em uma batida forte, então é essencial ser muito preciso na pilotagem. E isso se torna ainda mais difícil à noite, quando a visibilidade diminui bastante. Mas vamos para a etapa com boas expectativas, sempre fomos rápidos nessa pista e espero estar no pódio ao final.” afirma o piloto mato-grossense.

Mendes e o parceiro de pilotagem com quem divide as atividades de pista, Sérgio Ramalho, ocupam atualmente a quinta colocação na classificação geral do campeonato, com 43 pontos conquistados após duas etapas realizadas.

