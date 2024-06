A NASCAR Brasil Series está na metade do campeonato de 2024, após a finalização da quarta etapa neste fim de semana, no Autódromo Potenza, no GP Santa Cruz do Sul.

Cayan Chianca manteve a boa fase e venceu a corrida 1, enquanto Gabriel Casagrande, que forma dupla com Alex Seid, venceu a corrida 2. Gui Backes e Victor Andrade levaram a melhor nas duas corridas pela categoria Challenge.

Léo Reis não venceu, mas foi o segundo colocado nas duas corridas, além de triunfar na sprint race do sábado, sendo o suficiente para manter a liderança geral do campeonato.

Confira a tabela dos campeonatos, além dos novatos de cada categoria.

NASCAR BRASIL

Pos Nº PILOTO PONTOS 1 32 LEO REIS/R 181 2 83 GABRIEL CASAGRANDE 155 3 83 ALEX SEID 155 3 46 VITOR GENZ 133 4 4 CAYAN CHIANCA/R 115 5 20 LOURENÇO BEIRÃO 106 5 20 RAFA DIAS 106 6 27 SÉRGIO RAMALHO 103 6 27 LUCAS MENDES 103 7 13 WITOLD RAMASAUSKAS/R 73 8 45 LEO TORRES 52 9 77 VALDENO BRITO 50 9 77 DORIVALDO GONDRA JR 50 10 88 BETO MONTEIRO 46 10 88 LUAN LOPES/R 46 11 16 ANTONIO JUNQUEIRA/R 43 12 7 JEFF GIASSI/R 42

ROOKIES

1 32 LEO REIS 146 2 4 CAYAN CHIANCA 94 3 13 WITOLD RAMASAUSKAS 64 4 88 LUAN LOPES 40 5 16 ANTONIO JUNQUEIRA 36 6 7 JEFF GIASSI 32

CHALLENGE

1 87 JORGE MARTELLI 137 2 22 VICTOR ANDRADE/R 130 3 28 GUI BACKES 122 4 57 FELIPE TOZZO 103 5 56 GABRYEL ROMANO/R 95 6 63 LUIS TROMBINI/R 91 7 1 NICK MONTEIRO/R 83 8 63 GIOVANI GIROTTO 79 9 78 LEO YOSHII 76 10 33 BRENDON ZONTA 51 10 33 ALEXANDRE KAUÊ 51 11 87 RODRIGO SPERAFICO 42 12 39 MARCEL JORAND/R 37 13 63 DORIVALDO GONDRA JR 28 14 1 MC GUI 28 14 12 EDSON REIS 24 15 44 ANTONIO DE CARVALHO 16 16 14 THIAGO LOPES 8

CHALLENGE ROOKIE

1 22 VICTOR ANDRADE 116 2 63 LUIS TROMBINI 112 3 56 GABRYEL ROMANO 94 4 2 NICK MONTEIRO 69 5 39 MARCEL JORAND 29 6 44 ANTONIO CARVALHO 14 7 14 THIAGO LOPES 6

Veja como foi

