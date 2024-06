A NASCAR Brasil Series realizou a primeira corrida da rodada dupla deste domingo no Autódromo de Potenza, interior de Minas Gerais. Cacá Bueno era o pole position, mas quem roubou a cena foi Cayan Chianca.

O vencedor do Night Challenge, na etapa passada, mandou bem novamente, conseguindo uma vitória após superar o pentacampeão da Stock Car e segurar até a linha de chegada o líder do campeonato, Léo Reis.

Reis teve que se confirmar com a segunda posição e Cacá terminou em oitavo.

Na categoria Challenge, Nick Monteiro foi o vencedor, após terminar em 10º lugar, após grandes disputas.

A Corrida

Cacá Bueno largou bem e manteve a liderança, mesmo sendo atacado por Lucas Mendes. Marcelo Jorand rodou na primeira volta e seguiu.

Com cinco minutos de prova, Thiago Lopes rodou e ficou travado na brita, trazendo o safety car.

Após a relargada, Cayan Chianca assumiu a liderança, após manobra sobre Cacá. Quem começava a aparecer era Léo Reis, também pressionando o pentacampeão da Stock Car.

E foi o que aconteceu quando restavam oito minutos, com Reis assumindo o segundo posto e de olho na ponta.

Na sequência, Cacá Bueno começou a perder rendimento, caindo para o oitavo lugar em poucos minutos.

No final, Reis até tentou, mas Chianca conseguiu segurar o líder do campeonato. Nick Monteiro foi o vencedor na categoria Challenge.

A próxima corrida acontece às 14h40, com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil.

Resultado

Pos. # Piloto Cat. Dif. 1 4 CAYAN CHIANCA(R) BR 2 32 LEO REIS(R) BR 0,312 3 27 LUCAS MENDES /S RAMALHO BR 9,195 4 77 VALDENO BRITO /D GONDRA JR BR 10,246 5 83 ALEX SEID /G CASAGRANDE BR 10,387 6 13 WITOLD RAMASAUSKAS(R) BR 10,454 7 20 LOURENCO BEIRAO /R DIAS BR 12,651 8 0 CACÁ BUENO BR 13,017 9 88 LUAN LOPES(R) /B MONTEIRO BR 13,074 10 1 NICK MONTEIRO(R) CH 16,667 11 57 FELIPE TOZZO CH 19,044 12 22 VICTOR ANDRADE(R) CH 19,316 13 46 VITOR GENZ BR 20,758 14 33 BRENDON ZONTA /A KAUE CH 21,045 15 56 GABRYEL ROMANO(R) CH 25,456 16 87 RODRIGO SPERAFICO /J MARTELLI CH 36,854 17 63 GIOVANI GIROTTO / TROMBINI(R) CH 37,914 18 12 EDSON REIS CH 59,892 19 78 LEO YOSHII CH 1 Lap 20 39 MARCEL JORAND(R) CH 2 Laps

Veja como foi

