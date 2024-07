NASCAR Brasil: Daniel Suárez correrá Special Edition em Interlagos

NASCAR e NASCAR Brasil acabam de confirmar a presença do piloto Daniel Suárez na disputa da primeira etapa da Special Edition – torneio paralelo ao campeonato nacional da categoria brasileira –, correspondente à quinta etapa da temporada 2024, que acontecerá entre 2 e 4 de agosto, no Autódromo de Interlagos. O mexicano da Cup Series deve comandar o volante do Chevrolet Camaro.

O piloto aceitou o convite para participar da competição, enquanto a NASCAR Cup Series entra em recesso por duas semanas na temporada de 38 corridas. Nativo de Monterrey e com cidadania americana recém conquistada, Suárez já está no Brasil em função da sua união com a brasileira Júlia Piquet, filha do tricampeão mundial de Fórmula 1 Nelson Piquet.

“Estou empolgado com a oportunidade de competir na NASCAR Brasil”, diz Suárez. “Não apenas é uma chance de experimentar algo novo, mas, também me dá a oportunidade de correr perto de um lugar que minha noiva considera como um segundo lar. Também me sinto animado em apoiar todas as pessoas que me ajudaram em minha jornada até a NASCAR Cup Series. Espero que possamos nos divertir e chamar a atenção para os campeonatos de fora, como o do Brasil, durante este evento”, afirma.

Titular do Chevrolet Camaro #99 da NASCAR Cup Series, pela Trackhouse Racing Team, Suárez fez sua estreia na divisão principal da maior categoria das Américas em 2017. Desde então, tem somado resultados expressivos em seu cartel, com destaque para a vitória em fevereiro passado, na etapa de Atlanta. Ainda dentro da NASCAR, antes de disputar a Cup, o mexicano detém em sua sala de troféus o título da Xfinity Series de 2016 e outros êxitos na NASCAR Mexico, na qual correu entre 2012 e 2014.

Chad Seigler, vice-presidente e Chief International Officer da NASCAR, demonstrou otimismo com a iniciativa.

“Estamos extremamente empolgados em ter Daniel conosco novamente em uma corrida internacional. À medida que a NASCAR continua a crescer e expandir-se globalmente, queremos mostrar que nossas séries internacionais oferecem o nível de competição, recursos e conexões da indústria, necessários para auxiliar os competidores mais talentosos a avançar nas suas carreiras”, declarou.

No início do ano, Suárez também correu e venceu na sua primeira incursão da NASCAR Mexico Series, disputada no Los Angeles Memorial Coliseum.

Thiago Marques, CEO da NASCAR Brasil, também comemora a presença do piloto mexicano em Interlagos.

“Será um grande prazer receber o Daniel Suárez, um piloto tão vitorioso, com uma história tão bacana, inclusive já classificado para os playoffs de 2024, na NASCAR Cup. Penso que será um grande incremento para o nosso grid. Sei que ele já tem amigos em comum dentro da nossa categoria e acredito que, pelo seu perfil, ele vai se enturmar com o elenco e se divertir muito durante a Special Edition”, completa.





