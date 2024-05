NASCAR Brasil: Léo Reis e Vitor Genz garantem poles em Londrina

A NASCAR Brasil Series realizou na manhã deste sábado os dois treinos classificatórios para a etapa de Londrina, a terceira do campeonato.

A Superpole ficou com Vitor Genz, que marcou 1min26s735, na fase final do segundo classificatório. O piloto gaúcho superou Beto Monteiro, que será o segundo colocado no grid em 0s124.

Léo Reis, Witold Ramasauskas e Cayan Chianca completaram o top 5.

Em sexto, Gui Backes foi o primeiro da categoria Challenge, garantindo assim a pole position de sua classe.

Um pouco mais cedo, no classificatório que definiu o grid da corrida 1, quem deu as cartas foi Léo Reis, que fez 1min26s649, superando Genz, que iniciará na segunda posição. Sérgio Ramalho, Chianca e Felipinho Tozzo completaram o top 5, com este último sendo o pole da categoria Challenge.

A programação da NASCAR Brasil será toda completada ainda neste sábado, com a corrida 1 às 14h e a prova 2 às 17h55, no que é chamado de etapa Night Challenge. As duas corridas você assiste ao vivo na Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Grid Corrida 1

Pos. # Piloto(s) Cat. Tempo/Dif. 1 32 LEO REIS(R) NBRA 1:26.649 2 46 VITOR GENZ NBRA 0,341 3 27 SERGIO RAMALHO /L MENDES NBRA 0,579 4 4 CAYAN CHIANCA(R) NBRA 0,742 5 57 FELIPE TOZZO NCHA 0,839 6 77 VALDENO BRITO /D GONDRA JR NBRA 0,846 7 28 GUI BACKES NCHA 0,925 8 7 JEFF GIASSI(R) NBRA 1,138 9 13 WITOLD RAMASAUSKAS(R) NBRA 1,185 10 20 LOURENCO BEIRAO /R DIAS NBRA 1,199 11 2 LEO TORRES NBRA 1,275 12 83 ALEX SEID /G CASAGRANDE NBRA 1,472 13 87 JORGE MARTELLI NCHA 1,490 14 22 VICTOR ANDRADE(R) NCHA 1,738 15 88 LUAN LOPES(R) /B MONTEIRO NBRA 1,818 16 12 EDSON REIS NCHA 2,035 17 56 GABRYEL ROMANO(R) NCHA 2,091 18 39 MARCEL JORAND(R) NCHA 2,162 19 24 ALEXANDRE KAUE /B ZONTA NCHA 2,316 20 78 LEO YOSHII NCHA 2,805 21 63 GIOVANI GIROTTO /L TROMBIN NCHA 4,035

Grid Corrida 2

Pos. # Piloto(s) Cat. Tempo 1 46 VITOR GENZ NBRA 1:26.735 2 88 BETO MONTEIRO /L LOPES(R) NBRA 1:26.859 3 32 LEO REIS(R) NBRA 1:27.431 4 13 WITOLD RAMASAUSKAS(R) NBRA 1:27.450 5 4 CAYAN CHIANCA(R) NBRA 1:27.455 6 28 GUI BACKES NCHA 1:27.497 7 83 GABRIEL CASAGRANDE /A SEID NBRA 1:27.568 8 7 JEFF GIASSI(R) NBRA 1:27.618 9 57 FELIPE TOZZO NCHA 1:27.731 10 27 LUCAS MENDES /S RAMALHO NBRA 1:27.756 11 20 RAFA DIAS /L BEIRAO NBRA 1:27.775 12 2 LEO TORRES NBRA 1:27.945 13 87 JORGE MARTELLI NCHA 1:27.995 14 56 GABRYEL ROMANO(R) NCHA 1:28.187 15 24 BRENDON ZONTA /A KAUE NCHA 1:28.521 16 22 VICTOR ANDRADE(R) NCHA 1:28.532 17 12 EDSON REIS NCHA 1:28.798 18 39 MARCEL JORAND(R) NCHA 1:28.879 19 78 LEO YOSHII NCHA 1:29.115 20 63 LUIS TROMBINI(R) /G GIROTTO NCHA 1:29.496 21 77 D0RIVALDO GONDRA JR /V BRI NBRA 1:30.188

