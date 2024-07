NASCAR Brasil: Rafael Seibel retorna ao grid para Special Edition

A NASCAR Brasil terá a volta de Rafael Seibel em 2024. Apaixonado por automobilismo desde a infância, Seibel, de 41 anos, fará a sua quinta participação na competição. Ele compôs o grid nas edições de 2018, 2019, 2022 e na NASCAR Brasil 2023.

“Estou muito feliz de estar de volta”, disse o piloto que comandará sozinho o Ford Mustang #81 na categoria Challenge.

O vice-campeão de 2018 e 2019 garante que as expectativas para a edição 2024 do Special Edition são muito boas.

“Com um grid de altíssimo nível e um formato de competição com muitos pontos em jogo, tenho buscado manter a expectativa e a ansiedade controladas, focar em fazer o meu melhor e buscar bons resultados", destacou Rafael.

O piloto aproveitou o período distante das pistas para surfar em outras modalidades e continuou ativo.

“Sempre gostei de esportes em geral, por isso busquei praticar atividades diversificadas que me ajudam muito a manter o físico e cabeça equilibrados, como o triátlon. Além dos treinos constantes de simulador e um preparo físico específico, já que sabemos que as corridas de maneira geral exigem, principalmente, o formato Special Edition com três corridas no final de semana”, destacou Seibel.

“Mesmo já com algumas temporadas disputadas na NASCAR Brasil e conquistas importantes, não deixa de ser um recomeço, principalmente por ter ficado ausente por um período, cuidando da saúde e próximo da família. Foi um período, mais do que nunca, de dar valor às pequenas coisas. Sem dúvida todo o apoio e força que a família NASCAR me deu foram muito significativos e deram aquela injeção de ânimo para estar novamente próximo destas pessoas incríveis", mencionou.

