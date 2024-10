Victor Andrade corre neste final de semana pela NASCAR Brasil no tradicional circuito de Tarumã pela segunda vez em sua carreira. Agora, em posição bem mais privilegiada: o piloto de 20 anos, que carrega o patrocínio da Racon Consórcios, lidera o campeonato da categoria Challenge.

O circuito de 3.016 metros é conhecido por ser de altas médias horárias, curvas de altíssima velocidade e áreas de escape curtas, embora em 2024 pilotos e equipes encontrarão um autódromo já renovado: com boxes e torre de controle novos, além da expansão de algumas das áreas de segurança da pista, especialmente da curva 1.

Em seu terceiro ano no automobilismo, o piloto paulista tem uma experiência no tradicional circuito: em 2023, conquistou um segundo lugar na classe Elite da Copa Hyundai HB20. “Agora é um carro completamente diferente: maior, com mais potência, pneus slicks e tração traseira”, aponta.

“As referências na pista mudam bastante, então o primeiro trabalho será encontrar o limite o mais rápido possível, os pontos corretos de frenagem das curvas. No entanto, isso não deve ser um grande problema, porque a pista de Tarumã é sensacional e muito prazerosa de guiar. É difícil de ultrapassar, mas é sempre uma grande alegria correr nesta pista. O povo gaúcho é alucinado por automobilismo e estar aqui representando uma marca gaúcha como a Racon Consórcios é também uma grande responsabilidade”, afirmou.

A Racon Consórcios passou a patrocinar o piloto Victor Andrade na temporada 2024 da NASCAR Brasil. O competidor de 20 anos, que corre pela equipe ASG Motorsport, é filho de Roberval Andrade, multicampeão nos caminhões. Victor lidera sua categoria em uma das competições mais prestigiadas do automobilismo brasileiro.

A etapa de Tarumã é a sétima e penúltima de 2024 na NASCAR Brasil e é considerada o match point do campeonato, já que valerá mais pontos que um fim de semana comum: ao todo, são 75 pontos em jogo (25 do treino classificatório, 25 da corrida 1 e 25 da corrida 2). Por seu caráter decisivo, a Racon Consórcios apoia o piloto do carro número 22 e promoverá diversas ações de ativação com parceiros, clientes e público ao longo das próximas etapas da NASCAR Brasil Series.

“Estamos muito satisfeitos em nos unir à NASCAR Brasil Series ainda nesta temporada, apoiando o desempenho de alto nível de Victor Andrade e da equipe ASG Motorsport. A competição, marcada por alta performance, inovação tecnológica e segurança, reflete os valores da Racon Consórcios e da Rands”, destacou Sheila Tomazoni, gerente de Clientes da Rands.

A Rands também se faz presente no automobilismo ao patrocinar a equipe ASG Motorsport na Copa Truck, estampando sua marca no Mercedes-Benz número 25 do piloto Jaidson Zini. A Racon Consórcios faz parte da Rands, vertical de soluções financeiras e serviços para diversos setores da Randoncorp. Focada no atendimento ao cliente, a empresa busca reforçar a fidelização e ampliar seu portfólio, que atende a diversos setores, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. Entre as marcas que compõem esse portfólio estão Addiante, Randon Consórcios, Randon Seguros, Banco Randon, DB, RV e Conexo.

O final de semana da NASCAR Brasil no Tarumã prevê dois treinos livres e a classificação no sábado (12) e as corridas no domingo (13) às 9h e 14h20, com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil.

