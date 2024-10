A NASCAR Brasil Series terá a definição do Campeonato Brasil neste fim de semana, com a sétima etapa da temporada de 2024, no Autódromo Internacional de Tarumã, no Rio Grande do Sul.

Quem dominou o certame e chega à frente na decisão é Léo Reis, que soma 187 pontos, seis a mais que a dupla Gabriel Casagrande/Alex Seid e nove a mais que Vitor Genz. A rodada vai distribuir até 75 pontos, já que o pole position e os vencedores das corridas 1 e 2 ganham 25 em cada sessão.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, Reis afirmou que seguirá a receita que vem dando certo o ano todo, salvo acontecimentos excepcionais.

“Claro que é um final de semana diferente, por tudo que tem em jogo, mas eu tento encarar com a maior naturalidade possível, até porque eu tenho que tentar fazer o que eu venho fazendo o ano inteiro, que é tentar acertar o carro nos treinos, ter a minha estratégia, que eu acredito que funciona no final de semana, então eu tenho que tentar fazer o meu jogo o melhor possível, da forma que eu venho fazendo durante o ano inteiro.

“Acho que eu não tenho que mudar nada só por agora está valendo o título. É lógico, dependendo das circunstâncias que a gente vai tendo durante o final de semana, eu posso vir a administrar certos pontos, mas inicialmente é acertar o carro e tentar brigar pela pole, até para dar essa folga maior para a gente, então cada ponto que a gente conseguir descontar e não deixar o Casagrande e o Genz, que são nossos concorrentes mais próximos, chegar perto da gente melhor, e vamos vendo o que o final de semana apresenta para a gente, a forma que a gente vai ter que encarar cada corrida.”

Prestes a completar apenas 21 anos de idade, Léo não se sente intimidado ao ter na tabela de pontos nomes pesados, como Gabriel Casagrande e Vitor Genz.

“Intimidador não é, na verdade é gratificante, porque eu sou rookie na categoria, então se me falasse lá no começo se eu acreditava que eu ia chegar aqui na última etapa disputando com esses dois nomes gigantes, entre outros que estão na categoria, eu te falaria que eu achava que tinha chance, mas não saberia se é possível. “

“E a gente veio trabalhando etapa por etapa e se tornou possível, e chegamos líderes do campeonato, então é mais possível do que nunca, mas a gente sabe que a pressão é grande, mas é muito mais confortável estar na frente da tabela do que atrás, então acredito que a responsabilidade maior não é nem minha, tem que continuar fazendo como eu falei, o que eu venho fazendo o ano inteiro, e se Deus quiser vai dar tudo certo.”

No ano passado Léo Reis e seu irmão, Rafa Reis, foram os campeões da antiga categoria PROAM. Sozinho em 2024, o piloto pontuou as diferenças entre competir em dupla ou dependendo de suas próprias forças.

“Na minha opinião, estar sozinho me ajuda na questão que eu faço o meu próprio final de semana. Quando eu estava com o meu irmão, a gente tinha uma comparação mais direta, um pode ajudar mais diretamente o outro, mas estando sozinho eu consigo fazer o meu plano de treino."

"Consigo gerenciar o final de semana da forma que eu com a equipe a gente imagina ser a melhor forma, então essa é a vantagem de estar sozinho. Mas acredito que sozinho ou em dupla, dependendo do nível dos pilotos, não tem desvantagem nenhuma, o Casagrande, por exemplo, que tem o Seid que está há anos na categoria, tem super experiência, então acho que eles conseguem fazer um trabalho em conjunto, o Genz tem a mesma questão que eu que está sozinho, então ele gerencia o final de semana do jeito dele, mas eu não vejo como vantagem ou desvantagem isso”, concluiu.

