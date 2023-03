Carregar reprodutor de áudio

A NASCAR Brasil Sprint Race conheceu o seu primeiro vencedor na manhã deste domingo, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia.

Em uma prova marcada por vários toques, acidentes e muita disputa, Arthur Gama brilhou e se tornou o primeiro vencedor de uma categoria da NASCAR no Brasil.

O piloto do carro #09 largou em terceiro, perdeu algumas posições no início, mas soube se recuperar para chegar à liderança nas voltas finais.

Luan Lopes foi o segundo na geral e o melhor na PROAM. Léo Reis, que havia sido o pole, foi o terceiro.

Na categoria AM, o triunfo ficou com Rômulo Molinari, que ficou na 11ª colocação no geral.

A corrida 2 da NASCAR Brasil Sprint Race acontece neste domingo, às 12h45.

Resultado

1) #09 Arthur Gama, PRO, 14 voltas, 27min25s811

2) #98 Luan Lopes, PROAM, a 1s656

3) #32 Léo Reis/ Rafa Reis, PROAM, a 2s666

4) #54 Diogo Moscato, PRO, a 3s682

5) #11 Rafa Dias, PRO, a 5s692

6) #04 Pedro Bürger/ Cayan Chianca, PROAM, a 6s185

7) #2 Guga Lima, PRO, a 7s706

8) #88 Alex Seid / Beto Monteiro, PRO, a 7s741

9) #80 Rafael Seibel , PROAM, a 8s863

10) #72 Giovani Girotto/ Lourenço Beirão, PROAM, a 23s565

11) #07 Rômulo Molinari/ Brendon Zonta, AM, a 23s825

12) #00 Henry Couto, AM, a 24s233

13) #42 Fernando Nakamura, AM,a 26s339

14) #08 Alexandre Kauê, AM, a 26s961

15) #12 Edson Reis, AM, a 28s423

16) #59 Cassiano Lopes / Dorivaldo Gondra Jr., AM, a28s527

17) #57 Fe Tozzo / João Bortoluzzi, PROAM, a 36s172

18) #78 Léo Yoshii, AM, a 36s606

19) #87 Jorge Martelli , PROAM, a 1min35s494

20) #46 Rapha Teixeira/ Vitor Genz, PRO, a 3 voltas

Não completaram 75% da prova

21) #28 Guilherme Backes, PROAM, a 6 voltas

22) #1 Léo Torres/ Júlio Campos , PRO, a 6 voltas

23) #31 Roberto Possas, AM, 13 voltas

24) #27 Lucas Mendes/ Rodrigo Sperafico, PRO, DQ