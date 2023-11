Autódromo de Interlagos receberá a grande final da NASCAR Brasil

O Autódromo Internacional José Carlos Pace, em Interlagos, receberá nos dias 08 a 10 de dezembro a grande final da NASCAR Brasil Sprint Race 2023, uma das principais competições do automobilismo brasileiro. As máquinas voltam a roncar seus motores na pista que mais recebeu provas da competição desde a sua fundação em 2012: 25 etapas e 51 corridas.

O ano já foi considerado um dos mais competitivos, e os 34 pilotos do campeonato das classes PRO, AM e da PROAM se preparam para mais um sensacional desafio no traçado de 4.309 km de extensão: a etapa Match Point.

O autódromo composto por 11 curvas em sentido anti-horário, um desnível de aproximadamente 56 metros entre o ponto mais alto, na curva “S do Senna”, e o mais baixo, na “Curva do Lago” e a largura da pista varia entre 12 e 15 metros.

Os pilotos estarão em busca da primeira colocação e dos 75 pontos possíveis para sua classificação final no campeonato. Serão 25 pontos computados para o treino classificatório e 50 para as duas corridas finais (25 em cada). As corridas terão 25 minutos de duração com mais uma volta.

O circuito da zona Sul paulistana tem sido um laboratório de testes e treinos extras para a preparação e desenvolvimento dos carros de competição. Este ano, recebeu a no dia 30 de abril a segunda etapa da edição. E ainda, foi o palco de muitas das inovações da categoria, a Super Pole, a própria Match Point e Corrida dos Campeões, assim como, o GT Graduation Academy (curso de pilotagem).

O calendário 2023 da NASCAR Brasil está dividido em duas séries e oito etapas: o campeonato nacional, com seis etapas e duas corridas cada (duas em Interlagos, Goiânia, Londrina, Cascavel e Tarumã), e o “Special Edition”, sendo duas etapas (Goiânia e Velocitta), com três corridas cada. Nesta edição são quatro títulos distintos da NASCAR Brasil: Brasil, Special Edition, Overall e Rookie Of The Year, nas suas respectivas classes: PRO, AM e PROAM.

TRANSMISSÕES

A BandSports exibe todas as emoções da NASCAR Brasil em suas transmissões, ao vivo, da última prova de cada etapa, junto com os momentos da Corrida 1 do fim de semana. As etapas também têm transmissão ao vivo, via streaming, no Youtube, nos canais oficiais da @NASCARBrasil, @MotorsportBrasil, @highspeedtvbr e @parcfermetv2022 (Itália). Além disso, há cobertura dos bastidores nas plataformas digitais da competição. A geração de imagens é da MasterTV/Catve, com narração de Luc Monteiro e comentários de Eduardo Serratto.

A NASCAR Brasil Sprint Race é conta com apoio da Pirelli, Frum e fornecedores oficiais Militec1, Embreagex, Nano4you, Tecpads, Sparco, Real Radiadores, Zanoello e Graxa.

